10+1 πράγματα που θέλεις να ξέρεις για τον Nick Waterhouse πριν τις συναυλίες του στην Αθήνα

Ο Nick Waterhouse θα δώσει δύο συναυλίες στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαΐου.

Ο Nick Waterhouse, o «σωτήρας» της soul, της rhythm & blues και του rock 'n' roll, επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Πέτρας (στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας) και στο Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present), στις 26 και 27 Μαΐου αντίστοιχα.

O Nick Waterhouse έχει ετοιμάσει για τους Έλληνες θαυμαστές του ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στα '50s και '60s, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την δική του όμως απαράμιλλη μοναδική προσέγγιση.

Λίγο πριν τις δύο live εμφανίσεις του ατην Αθήνα, ψάξαμε και βρήκαμε 10+1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεται για τον Nick Waterhouse.



1. O Nick Waterhouse παίζει μουσική από την ηλικία των 12. Το πρώτο του μουσικό όργανο ήταν η τρομπέτα, την οποία απέκτησε ύστερα από παρότρυνση των γονιών του.

2. Ο Αμερικανός εγκατέλειψε την τρομπέτα στα 13 του και έπιασε την κιθάρα.



3. Πέρασε τις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του σε μια παραθαλάσσια πόλη στη Νότια Καλιφόρνια κοντά στο Long Beach.



4. Μια φίλη του στο γυμνάσιο ήταν αυτή που τον μύησε στην R&B μουσική από μια φίλη του στο γυμνάσιο.

5. Στο λύκειο υπήρξε μέλος του γκρουπ Intelligita.



6. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το τραγούδι που τον έκανε να θέλει να γίνει μουσικός ήταν το «Here comes the night» των Them. «Το άκουγα σχεδόν καθημερινά τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου στο αυτοκίνητο της μητέρας μου. Είχε ένα CD με τα «Greatest Hits» του Van Morrison και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Με μάγεψε από την αρχή. Είχε αυτή την ενέργεια, την ατμόσφαιρα και το βάθος που νομίζω ότι με ακολουθεί όλη μου τη ζωή».

7. Ο ίδιος αποφεύγει να βάζει ταμπέλες στη μουσική του και όπως συνηθίζει να λέει, το είδος μουσικής που παίζει δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία. «Το να ρωτάς αν γράφω με ένα συγκεκριμένο στιλ είναι σαν να ρωτάς έναν Τζαμαϊκανό γιατί μιλάει με αστεία προφορά».



8. Ηχογραφεί τα πάντα σε μαγνητική ταινία, με αναλογικά μηχανήματα, σε ένα στούντιο γεμάτο μουσικούς που παίζουν ζωντανά, σε μονοφωνικές έγγραφές, όσο και όταν είναι δυνατόν.



9. Μιλώντας στο The Music Ninja δήλωσε ότι αν ζούσε σε μια άλλη εποχή, θα ήθελε να ήταν στο 1946 μεταξύ Νέας Υόρκης, LA, Σαν Φρανσίσκο και Σικάγο.

10. H μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό σποτ της Lexus και στο βιντεοπαιχνίδι MLB 14: The Show

10+1. Το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου 2021 με τίτλο «Promenade Blue». Μπορεί να εμπνέεται από το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» του Francis Scott Fitzgerald και την εποχή του μεσοπολέμου, αλλά ο δίσκος αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, στρέφεται στο καινούργιο.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων για το Θέατρο Πέτρας

Προπώληση: 26 ευρώ

Ταμείο: 30 ευρώ

Τιμές Εισιτηρίων για το Piraeus Club Academy

Προσοχή! Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 30 ευρώ

VIP Καθήμενοι: 40 ευρώ



Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva kiosk Τεχνόπολης, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Πέμπτη 26 Μαΐου

στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας 2022

Θέατρο Πέτρας

Μελίνας Μερκούρη, 132 31 Πετρούπολη



Παρασκευή 27 Μαΐου

Piraeus Club Academy (Lou Lou is Present)

Πειραιώς 105, Αθήνα





