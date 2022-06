Νεαρές ηθοποιοί κατηγορούν τον σκηνοθέτη του «No Time To Die» για παρενόχληση

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κάρι Φουκουνάγκα, αρνείται τις κατηγορίες

Ο σκηνοθέτης του «No Time To Die», Κάρι Φουκουνάγκα, κατηγορείται για απρεπή συμπεριφορά και «κατάχρηση εξουσίας» στο σετ των γυρισμάτων.



Σε δημοσίευμα του Rolling Stone, ανώνυμες πηγές από την παραγωγή της σειράς «Masters Of The Air» του Apple TV+, σε σκηνοθεσία Φουκουνάγκα, ισχυρίζονται ότι ενεπλάκη σε «απόλυτη, ξεκάθαρη κατάχρηση εξουσίας» ενώ εργαζόταν με νεαρές γυναίκες.



Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται επίσης ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τα σετ του ως ευκαιρία να επιδιώξει σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες καστ και μέλη του συνεργείου.

Ο Φουκουνάγκα αρνείται τους ισχυρισμούς, με τον δικηγόρο του Μάικλ Πλόνσκερ να αναφέρει σε επίσημη δήλωσή του: «Δεν υπάρχει τίποτα κακόβουλο στο να επιδιώκουμε φιλίες ή συναινετικές ρομαντικές σχέσεις με γυναίκες».



Επίσης προσθέτει ότι «κανείς δεν του έδωσε ποτέ – ούτε μια φορά – τέτοια αίσθηση» και πως «δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον δημιουργικό, συνεργατικό και φιλόξενο για όλους».



Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η 23χρονη ηθοποιός Ρέιτσελ Βίνμπεργκ, σε ανάρτησή της στα social media δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών με τον σκηνοθέτη τον οποίο γνώρισε όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Στις αναρτήσεις της ισχυρίστηκε ότι ο Φουκουνάγκα παρενοχλεί τις γυναίκες και τις προκαλεί «προκαλεί τραύματα». Επίσης αναφέρει ότι την τρομοκρατούσε για χρόνια και καλεί τις γυναίκες να προσέχουν.

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς της Βίνμπεργκ, ο δικηγόρος Πλόνσκερ δηλώνει ότι ο Φουκουνάγκα «είχε μια πολύ σύντομη και συναινετική σχέση με την [Βίνμπεργκ] που έληξε. Η κυρία Βίνμπεργκ σαφώς δεν είναι ευχαριστημένη με τον κύριο Φουκουνάγκα, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, οι σχέσεις τελειώνουν συνέχεια και πολλές φορές ένα άτομο (ή και τα δύο) είναι δυστυχισμένο».



Μετά τη δημοσίευση της Βίνμπεργκ, οι δίδυμες αδερφές ηθοποιοί Κέιλιν και Χάνα Λους μοιράστηκαν μια ανάρτηση στο blog (5 Μαΐου), υποστηρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης είχε σχέση και με τις δύο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Maniac» του Netflix.



«Δεν μας βίασαν, δεν μας απέλυσαν από μια δουλειά ή δεν μας έβαλαν να κάνουμε οτιδήποτε σωματικό παρά τη θέλησή μας», αναφέρει η ανάρτηση. «Γιατί λοιπόν είναι τόσο άσχημο τώρα να βλέπουμε αυτόν τον άντρα, αυτόν από τον οποίο απομακρυνθήκαμε πρόθυμα, να υποστηρίζεται ως ο αξιότιμος δημιουργός που έφερε μια τόσο αναγκαία "φεμινιστική ανατροπή" σε ένα εμβληματικό κινηματογραφικό franchise;

Είμαστε στη θέση του οδηγού της δικής μας ζωής. Ανταποδώσαμε το φλερτ. Τον καλωσορίσαμε στο σπίτι της οικογένειάς μας, και όταν παραέγινε, φύγαμε από ξεκλείδωτες πόρτες. Ήταν δικό μας λάθος; Ή μήπως αρκεί η επιρροή ενός ισχυρού άνδρα, πολύ μεγαλύτερου σε ηλικία και υποτίθεται σοφότερου, για να αφαιρέσουμε τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης από τους ώμους μας;».

Μέσω του δικηγόρου του, ο Φουκουνάγκα διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι είχε ζητήσει από τις αδερφές Λους να συμμετάσχουν σε ένα τρίο, όπως ισχυρίστηκαν σε ανάρτησή τους και αρνήθηκε ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικά.



Τον περασμένο Οκτώβριο, η ηθοποιός Ρέντεν Γκριρ ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε από το «True Detective» αφού αρνήθηκε να γυρίσει μια γυμνή σκηνή που δεν ήταν στο συμβόλαιό της. Η ηθοποιός επρόκειτο να παίξει μια εξωτική χορεύτρια.







