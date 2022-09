Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Αναλυτικά το πρόγραμμα των ταινιών

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, έχει ξεκινήσει.



Οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν πιο πλούσιες από ποτέ με τρία Διαγωνιστικά τμήματα, νέους δημιουργοούς, αληθινές ιστορίες, ελληνικές μικρού μήκους, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς μέσα σε 12 μέρες και Νύχτες.



To 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα ανοίξει τις πόρτες του την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου στο Παλλάς με την πανελλήνια πρώτη προβολή της τελευταίας ταινίας του καταξιωμένου Παρκ Τσαν-Γουκ («Oldboy», «Η υπηρέτρια») με τίτλο Απόφαση Φυγής (Decision To Leave), που τιμήθηκε φέτος στο Φεστιβάλ Καννών με το Βραβείο Σκηνοθεσίας.



Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2022 με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ στον κινηματογράφο Ιντεάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας που το κοινό και οι κριτικοί των φετινών Καννών ξεχώρισαν ως φαβορί και δίκαιο νικητή του Χρυσού Φοίνικα: το συγκινητικό Close του Λούκας Ντοντ («Girl»), που κέρδισε τελικά το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του φεστιβάλ και πλέον αποτελεί την επίσημη συμμετοχή της χώρας του για τα επερχόμενα Όσκαρ.



Οι χώροι του φεστιβάλ φέτος είναι οι: Παλλάς, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Άστορ, Άστυ, Δαναός 1 και 2, Ιντεάλ, Τριανόν και για πρώτη φορά στην αίθουσα Sphera του Village Cinemas στο The Mall Athens για μία ξεχωριστή προβολή.







Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του viva.gr.





Διαβάστε επίσης





Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Αυτές είναι οι 40 Ελληνικές Μικρές Ιστορίες του φεστιβάλ

Box Office: Αυτές είναι οι ταινίες που είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μια ψυχρή εκτελέστρια στη νέα ταινία του Netflix