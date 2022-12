Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 9 βιβλία που προτείνει για τα Χριστούγεννα

Βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα βιβλία που προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του.

O Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του διαφορετικό μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα, προτείνοντας σε αναγνώστες και βιβλιοφάγους ορισμένα βιβλία που ξεχώρισε ο ίδιος και θεωρεί ιδανικό χριστουγεννιάτικο δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.



Ο Τζίμης στην Κυψέλη, Χ.Α. Χωμενίδης, εκδόσεις Πατάκη



Ο Χ.Α. Χωμενίδης εμπνέεται ευθέως από το σήμερα. Γράφει ένα –σχεδόν– ρεαλιστικό μυθιστόρημα, το οποίο διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2021 και διαλαμβάνει ό,τι μας αγγίζει, μας συγκινεί, μας τρομάζει.





Ο Τζίμης στην Κυψέλη

Ο κεντρικός του ήρωας, ο Τζίμης Παπιδάκης, παιδί των 60s και των 70s, γιος μιας θυρωρίνας, υιοθετημένος από έναν παλιό πρωταγωνιστή του Εθνικού Θεάτρου, βρίσκεται –στο κατώφλι των εξήντα του– ένα βήμα πριν από την εκπλήρωση του μεγάλου του ονείρου: να αναδειχθεί στον πρώτο και καλύτερο θεατρικό επιχειρηματία στην Ελλάδα. Το θέατρο που έχει κληρονομήσει στη Φωκίωνος Νέγρη και που –επί σαράντα σχεδόν χρόνια– ανέβαζε παραστάσεις τρίτης κατηγορίας, φτηνές φαρσοκωμωδίες και επιθεωρήσεις της συμφοράς να γίνει ο ομφαλός της θεατρικής Αθήνας.



Έχει αξιοποιήσει ο Τζίμης άριστα την πανδημία. Κατά την καραντίνα έχει ανακαινίσει εκ θεμελίων το θέατρό του. Έχει αγκαζάρει με γενναιόδωρες προκαταβολές την αφρόκρεμα των ηθοποιών, των συγγραφέων, των σκηνοθετών, των μουσικών… Όλους όσοι υπό κανονικές συνθήκες τον σνόμπαραν, τον θεωρούσαν παρακατιανό κληρονόμο ενός ένδοξου ονόματος.



Η παράσταση που προετοιμάζει, «Ο περονόσπορος», έχει όλες τις προδιαγραφές για να θριαμβεύσει. Ο Τζίμης διατελεί σε υπερδιέγερση. Λαχταρά όχι το επιχειρηματικό κέρδος, μα την υπαρξιακή δικαίωση. Ο Τζίμης Παπιδάκης, με το κιμπαριλίκι του, με τα ακριβά κοστούμια και με τις αρχοντικές χειρονομίες του, είναι ένας τύπος της πιάτσας. Συνάμα δε ένας ελαφροΐσκιωτος, όπως όλοι μας. Μέσα του ζει ο παιδικός εαυτός και οι πεθαμένοι του. Με εκείνους συνδιαλέγεται, σε εκείνους δίνει λογαριασμό. Κι ας επιμένει ότι απεχθάνεται τη νοσταλγικότητα.



Μια ανάσα πριν από τον θρίαμβό του, εξαιτίας μιας τυχαίας συνάντησης με έναν απελπισμένο, αδίστακτο άνθρωπο, ο Τζίμης Παπιδάκης θα καταστραφεί. Θα τον συντρίψει η νέα πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των fake news, των δολοφονιών χαρακτήρων. Εν πλήρει συγχύσει αθώος, ανίκανος να υπερασπισθεί τον εαυτό του, θα δοθεί βορά σε ένα αφιονισμένο πλήθος που ηδονίζεται να κατασπαράζει. Που κοχλάζει μεταξύ οίκτου και οργής.



Ο Τζίμης Παπιδάκης είναι ένας αναλογικός άνθρωπος σε ένα ψηφιακό σύμπαν. Στο πρόσωπό του οι επερχόμενες γενιές παίρνουν αιματηρή εκδίκηση από τις προηγούμενες. Κανείς δικός του δεν μπορεί να προστατεύσει τον Τζίμη. Ούτε η δεκαεννιάχρονη κόρη του, που ανήκει στο μέλλον. Ούτε καν η Κυψέλη, η οποία αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και από πατρίδα του μεταμορφώνεται σε έναν άξενο για εκείνον τόπο.



Ο Τζίμης στην Κυψέλη είναι το ρέκβιεμ όσων ανεπαισθήτως μένουν πίσω, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία. Η επί του φοβερού βήματος απολογία ενός καλού ανθρώπου που απλώς τον ξεπερνάει η εποχή.





Το Μόνο της Ζωής τους Ταξίδι, Ηλίας Μαγκλίνης, εκδόσεις Μεταίχμιο

Μια αυτοβιογραφική αφήγηση, όπου μέσα από την ιστορία της οικογένειας του αφηγητή εξιστορείται η κοινή ιστορία χιλιάδων Ελλήνων που πολέμησαν στη Μικρασιατική Εκστρατεία.



Έγραψα ένα βιβλίο για τον φόνο σου. Του έδωσα τον τίτλο Είµαι όσα έχω ξεχάσει. Θυµάσαι;



Υποτίθεται ότι ήσουν ο παππούς µου αλλά δεν µπόρεσα ποτέ να αναφερθώ έτσι σε σένα. Μόνον: ο πατέρας του πατέρα µου.



Για χρόνια, µονάχα δύο πράγµατα ήξερα για σένα: ότι σε δολοφόνησαν το 1944. Κι ότι είχες κάνει στρατιώτης στη Μικρασιατική εκστρατεία.

Το Μόνο της Ζωής τους Ταξίδι

Ο Νίκος Μαγκλίνης, ο παππούς του συγγραφέα, τη δολοφονία του οποίου είχε αφηγηθεί στο προηγούµενο βιβλίο του, υπηρέτησε στη Μικρά Ασία. Στον εγγονό δεν έφτασαν παρά τρίµµατα ιστοριών.



Έπειτα από έρευνα χρόνων, προσπάθησε να ανασυνθέσει µια πορεία θανάτου µα και ονειροπόλησης, ταξιδεύοντας στη Σµύρνη, στο Αφιόν Καραχισάρ, στο Εσκί Σεχίρ, στην Προύσα.



Πιο πολύ ήταν µια δική µου εµµονή: να προσπαθήσω να ιχνηλατήσω το µοναδικό ταξίδι που έκανες µαζί µε χιλιάδες άλλους της γενιάς σου. Για να πάτε να σκοτώσετε και να σας σκοτώσουν.



Ταξιδιωτικό οδοιπορικό, εξοµολόγηση, ρεπορτάζ, ιστορική έρευνα και αναβίωση άλλων εποχών, το βιβλίο συνοδεύεται από αρχειακό και φωτογραφικό υλικό της περιόδου, το οποίο εµπλουτίζεται µε φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος ο συγγραφέας σε ένα δικό του πέρασµα από τους ίδιους τόπους σχεδόν έναν αιώνα αργότερα.

Ο Ελληνικός Εμφύλιος, Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός, εκδόσεις Επίκεντρο





Γι­α­τί είναι χρή­σι­μη η Ιστο­ρία; Τι συ­νέ­βη κα­τά τη δε­κα­ε­τία του 40 και γι­α­τί οι δύο αντί­θε­τες πο­λι­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις του Εμ­φυ­λίου κλι­μά­κω­σαν την αντι­πα­ρά­θε­σή τους που εξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη και αιμα­τη­ρή σύ­γκρου­ση; Πώς νο­η­μα­το­δο­τού­σαν την τό­τε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πώς αντι­λαμ­βά­νο­νταν τους αντι­πά­λους τους; Πώς ο Εμ­φύ­λι­ος επη­ρε­ά­ζει σή­με­ρα εμάς και τους άλ­λους γύ­ρω μας;

Αυτό το βι­βλίο είναι ένα τα­ξί­δι σε ένα δύ­σκο­λο πα­ρελ­θόν για το οποίο υπάρ­χουν συ­γκρου­ό­με­νες μνή­μες που αντι­στοι­χούν σε συ­γκρου­ό­με­νες ταυ­τό­τη­τες. Είναι μια προ­σπά­θεια αφή­γη­σης με απλό τρό­πο τό­σο των βα­σι­κών γε­γο­νό­των (για τα οποία δεν υπάρ­χει αμ­φι­σβή­τη­ση από κα­μία πλευ­ρά ότι έγι­ναν) όσο και των δι­α­φο­ρε­τι­κών ερ­μη­νει­ών τους. Ταυ­τό­χρο­να είναι μια πρό­σκλη­ση ανα­στο­χα­σμού, εν­δο­σκό­πη­σης και κρι­τι­κής ανά­λυ­σης των βε­βαι­ο­τή­των και των εικό­νων που έχου­με τό­σο για τον εαυ­τό μας όσο και για τους άλ­λους.

The Greeks: A Global History, Roderick Beaton

The Greeks: A Global History

Πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια πριν, οι ελληνικές πόλεις-κράτη, με επικεφαλής την Αθήνα και τη Σπάρτη, έθεσαν τα θεμέλια για μεγάλο μέρος της σύγχρονης επιστήμης, των τεχνών, της πολιτικής και του δικαίου. Όμως η επιρροή των Ελλήνων δεν τελείωσε με την άνοδο και την πτώση αυτού του κλασικού πολιτισμού. Όπως δείχνει ο ιστορικός Roderick Beaton, πάνω από τρεις χιλιετίες οι Έλληνες παρήγαγαν μια σειρά πολιτισμών που είχαν τις ρίζες τους στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ξανά και ξανά κυμαίνονταν ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο.



Στο The Greeks, ο Beaton παρακολουθεί αυτή την ιστορία από τους Μυκηναίους της Εποχής του Χαλκού που έχτισαν ισχυρά φρούρια στο εσωτερικό και ισχυρούς εμπορικούς δρόμους στο εξωτερικό, στις δραματικές ευρασιατικές κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους ευσεβείς Βυζαντινούς που προσπάθησαν να εξάγουν τον Χριστιανισμό παγκοσμίως, στη σημερινή ελληνική διασπορά, που ευδοκιμεί σε πέντε ηπείρους. Προϊόν δεκαετιών έρευνας, αυτή είναι η ιστορία των Ελλήνων και ο παγκόσμιος αντίκτυπός τους ειπωμένη όσο ποτέ άλλοτε.

Liberalism and Its Discontents, Francis Fukuyama

Ένα σύντομο βιβλίο για τις προκλήσεις του φιλελευθερισμού από τη δεξιά και την αριστερά από τον συγγραφέα μπεστ σέλερ του The Origins of Political Order.

Liberalism and Its Discontents

Ο κλασικός φιλελευθερισμός βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Ο φιλελευθερισμός, που αναπτύχθηκε στον απόηχο των πολέμων της Ευρώπης για τη θρησκεία και τον εθνικισμό, είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης διαφορετικών κοινωνιών, το οποίο βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου. Δίνει έμφαση στα δικαιώματα των ατόμων να επιδιώκουν τις δικές τους μορφές ευτυχίας χωρίς την καταπάτηση της κυβέρνησης.

Δεν είναι μυστικό ότι ο φιλελευθερισμός δεν ανταποκρινόταν πάντα στα ιδανικά του. Στην Αμερική, πολλοί άνθρωποι στερήθηκαν την ισότητα ενώπιον του νόμου. Εκείνοι που θεωρούνταν ως ολοκληρωμένα ανθρώπινα όντα άξια των καθολικών δικαιωμάτων αμφισβητήθηκαν για αιώνες, και μόλις πρόσφατα αυτός ο κύκλος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει γυναίκες, Αφροαμερικανούς, LGBTQ+ άτομα και άλλους. Οι συντηρητικοί παραπονιούνται ότι ο φιλελευθερισμός αδειάζει την κοινή ζωή από νόημα. Όπως δείχνει ο διάσημος πολιτικός φιλόσοφος Φράνσις Φουκουγιάμα στο Liberalism and Its discontents, οι αρχές του φιλελευθερισμού έχουν επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες, ωθηθεί σε νέα άκρα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά. Το αποτέλεσμα, υποστηρίζει ο Φουκουγιάμα, ήταν μια διάσπαση της κοινωνίας των πολιτών μας και ένας αυξανόμενος κίνδυνος για τη δημοκρατία μας.

Σε αυτή τη σύντομη, ξεκάθαρη περιγραφή των σημερινών πολιτικών μας δυσαρέσκειών, ο Φουκουγιάμα προσφέρει μια ουσιαστική υπεράσπιση ενός αναζωογονημένου φιλελευθερισμού για τον εικοστό πρώτο αιώνα.

Κάποια Μίλησε (She Said), Τζόντι Κάντορ και Μέγκαν Τούι, εκδόσεις Athens Bookstore

Η έρευνα που αποκάλυψε την υπόθεση Γουάινστιν και πυροδότησε το κίνημα #metoo.

Κάποια Μίλησε (She Said)

Στις 5 Οκτωβρίου 2017, η New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο των Τζόντι Κάντορ και Μέγκαν Τούι - και ο κόσμος άλλαξε. Επί μήνες, οι Κάντορ και Τούι έκαναν εμπιστευτικές συζητήσεις με κορυφαίες ηθοποιούς, πρώην υπαλλήλους του Γουάινστιν, και άλλες πηγές, μαθαίνοντας για ανησυχητικές καταγγελίες, θαμμένες για πολύ καιρό, κάποιες από τις οποίες είχαν συγκαλυφθεί με επαχθείς νομικούς συμβιβασμούς. Οι δημοσιογράφοι κατάφεραν με πολύ κόπο να ξεμπερδέψουν ένα κουβάρι μυστικών πληρωμών και συμβάσεων εμπιστευτικότητας που τυλιγόταν επί δεκαετίες, πίεσαν μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο -και κάποιες άγνωστες- να διακινδυνεύσουν μια δημόσια καταγγελία, και αντιμετώπισαν κατά πρόσωπο τον Γουάινστιν, την ομάδα των ακριβοπληρωμένων συνηγόρων τους, ακόμη και τους ιδιωτικούς ερευνητές του.



Αλλά τίποτα δεν μπορούσε να τις έχει προετοιμάσει για ό,τι ακολούθησε τη δημοσίευση του άρθρου τους για την υπόθεση Γουάινστιν. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, ένα κουτί της Πανδώρας γεμάτο καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση άνοιξε, και γυναίκες που υπέφεραν σιωπηλά επί γενιές ολόκληρες άρχισαν να μιλούν δημόσια, με την πεποίθηση ότι ο κόσμος θα καταλάβαινε τις ιστορίες τους. Τους επόμενους μήνες γεννιέται το κίνημα #METOO κινητοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο... (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Κορυφαίο βιβλίο της χρονιάς για Financial Times, The Atlantic, Amazon, NPR, TIME, Esquire, Publishers Weekly, Washington Post, New York Public Library, Kirkus Reviews, Elle, Goodreads, Fortune, Daily Telegraph, Metro κ.ά.





Ελευθέριος Βενιζέλος - Ακολουθώντας τα βήματά του στην Ιστορία, Μάρω Βασιλειάδου, εκδόσεις Διόπτρα

Μια εικονογραφημένη βιογραφία, η πρώτη για παιδιά και νέους, ζωντανεύει στιγμιότυπα από τη ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου και παράλληλα αφηγείται με απλό τρόπο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Ελευθέριος Βενιζέλος - Ακολουθώντας τα βήματά του στην Ιστορία



«Η καλύτερη πολιτική είναι η τιμιότητα»

Γεννημένος το 1864, όταν η Κρήτη ήταν ακόμη κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ελευθέριος ήταν ο αγαπημένος γιος του Κυριάκου και της Στυλιανής Βενιζέλου.

Όμως αυτό το βιβλίο δεν μιλά μόνο για την εξαιρετική μοίρα του νεαρού Κρητικού που, μεγαλώνοντας, έγινε πρωταγωνιστής στα πιο κρίσιμα πολιτικά γεγονότα της εποχής του.

Δείχνει ταυτόχρονα με ποιο τρόπο ο χαϊδεμένος Λευτεράκης, ο μαχητικός δικηγόρος, δημοσιογράφος και πολιτικός Ελευθέριος, έγινε στην πορεία ο ηγέτης Ελευθέριος Βενιζέλος, μια σπουδαία μορφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η πολιτική ιδιοφυΐα, η διπλωματική ικανότητα, η εργατικότητα, η τόλμη και η αισιοδοξία καθοδήγησαν τα βήματά του.

Ονειρεύτηκε μια Ελλάδα μεγαλύτερη, άξια, πιο δυ­νατή, και έκανε το όραμά του πραγματι­κότητα.

Αυτή η εικονογραφημένη βιογραφία –η πρώτη γραμμένη ειδικά για παιδιά και νέους– ζωντανεύει στιγμιότυπα από τη συναρπαστική ζωή του και αφηγείται με απλό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα που δημιούργησαν τον μύθο του.

Η εικονογράφηση, παίρνοντας έμπνευση από φωτογραφίες, έγγραφα και εφημερίδες εποχής, μας μεταφέρει δυναμικά στον κόσμο όπου εκείνος έζησε και έδρασε.

Ο Ελύτης για Παιδιά, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, εκδόσεις Ίκαρος

Ο Ελύτης για Παιδιά



Η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου δημιουργεί ένα εικονογραφημένο βιβλίο για τον Οδυσσέα Ελύτη, με το οποίο προσφέρει έναν άλλον τρόπο μύησης των παιδιών στη μαγεία, τις ιδέες και τα σύμβολα της ποίησης του μεγάλου Έλληνα ποιητή.

Η συγγραφέας αφηγείται, με τρόπο ευχάριστο, τη ζωή του ποιητή δίνοντας πληροφορίες για τον ίδιο, την ποίηση και τον κόσμο στον οποίο μεγάλωσε. Στο κείμενο παρεμβάλλονται ποιήματα και πεζά αποσπάσματα του Οδυσσέα Ελύτη καθώς και δικά του εικαστικά και φωτογραφίες. Στις τελευταίες σελίδες προτείνεται μια πλειάδα δραστηριοτήτων, βασισμένες στο έργο του ποιητή, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι ή στο σχολείο.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται καταρχήν στα παιδιά, αλλά σίγουρα μπορούν να απολαύσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοί τους.





Η Φωνή των Δέντρων, Θοδωρής Αραμπατζής, εκδόσεις Μεταίχμιο

Η Φωνή των Δέντρων

Όταν η πόλη της πλήττεται από μια πρωτόγνωρη οικολογική καταστροφή, η μικρή Μαρία και η οικογένειά της βρίσκουν καταφύγιο στα γύρω βουνά. Εκεί το εντεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει έκπληκτο ότι έχει την ικανότητα να συνομιλεί με τα δέντρα και τα φυτά…



Όταν η πόλη της πλήττεται από μια πρωτόγνωρη οικολογική καταστροφή, η εντεκάχρονη Μαρία βρίσκει καταφύγιο μαζί με την οικογένειά της στα γύρω βουνά. Εκεί ανακαλύπτει έκπληκτη ότι μπορεί να συνομιλεί με τα δέντρα και τα υπόλοιπα φυτά. Καθώς μαθαίνει κάποια από τα πιο συγκλονιστικά μυστικά της φύσης, η Μαρία νιώθει τον σεβασμό και τον θαυμασμό της για τον κόσμο του δάσους να μεγαλώνουν. Ταυτόχρονα όμως καταλαβαίνει ότι πολλές από τις πράξεις και τις αξίες των ανθρώπων βρίσκονται σε αντίθεση όχι μόνο με τους κανόνες της φύσης, αλλά και με την ίδια τη λογική. Όλα μέσα της αρχίζουν λοιπόν να ανατρέπονται για να δώσουν τη θέση τους σε μια νέα ισορροπία. Κι όταν πια νιώθει πως ανήκει κι αυτή στον κόσμο του δάσους, τολμά να αναλάβει μια πολύ κρίσιμη αποστολή...

Αρκεί να με κοιτάξεις προσεκτικά από πάνω ως κάτω και θα τα καταλάβεις όλα. Είμαι ένα τεράστιο δέντρο. Δεσπόζω στην κορυφή ενός ψηλού λόφου. Προκαλώ το δέος ακόμα και στους ανθρώπους. Για φαντάσου πόσο μοναχικός και ακατάδεχτος θα ήταν κάποιος άνθρωπος στη θέση μου. Εγώ όμως είμαι το ακριβώς αντίθετο. Τα κλαδιά μου είναι γεμάτα πουλιά. Τα κελαηδίσματά τους αντηχούν σε όλη την περιοχή. Ο κορμός μου είναι σκαμμένος σε εκατό μεριές. Μυρμήγκια, μέλισσες, σφήκες και σκίουροι φωλιάζουν μέσα μου και με περιτριγυρίζουν συνεχώς από πάνω μέχρι κάτω. Η βόρεια πλευρά μου έχει καταληφθεί από τα βρύα. Ψάξε δίπλα στις ρίζες μου και θα βρεις μανιτάρια...



