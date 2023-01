To Netflix αποκάλυψε τις ημερομηνίες για τις ταινίες που θα δούμε το 2023

Μέσω ενός βίντεο, το Netflix αποκάλυψε τις ημερομηνίες για τις ταινίες που έρχονται στην πλατφόρμα το 2023.

Το Netflix μόλις αποκάλυψε τις ταινίες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην πλατφόρμα του το 2023 και ήδη δεν βλέπουμε την ώρα.



Όπως στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, έτσι και φέτος ο «γίγαντας του streaming» μας δίνει μια γεύση για τις ταινίες που έρχονται, ώστε να σημειώσουμε ημερομηνίες και να κάνουμε τα… κουμάντα μας.



Όπως θα είτε στο βίντεο που ακολουθεί λίγο παρακάτω, ταινίες δράσης, rom-com, κωμωδίες, δραματικές, scifi, κ.ά. δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Μάλιστα, φέτος, επιτέλους έρχονται στην πλατφόρμα και μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες που αναμένουμε εδώ και αρκετό καιρό.



Φέτος λοιπόν ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ταινία Murder Mystery με τους Τζένιφερ Άνιστον και Άνταμ Σάντλερ που θα κυκλοφορήσει στις 31 Μαρτίου, το The Mother με τη Τζένιφερ Λόπεζ διαθέσιμο στις 12 Μαΐου, το Extraction 2 με τον Κρις Χέμσγουορθ που θέλει να επαναλάβει τη σαρωτική επιτυχία της πρώτης ταινίας και έρχεται στις 16 Ιουνίου.



Επίσης, ανυπομονούμε για τις 10 Νοεμβρίου που θα κυκλοφορήσει το The Killer του Ντέιβιντ Φίντσερ με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φάσμπεντερ, το Leave the World Behind με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ίθαν Χοκ στις 8 Δεκεμβρίου και φυσικά το πολυσυζητημένο Rebel Moon, ακόμα μια ταινία του Ζακ Σνάιντερ για το Netflix που θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου.



Δείτε τις ταινίες που έρχονται στο Netflix το 2023 στο βίντεο που ακολουθεί:





