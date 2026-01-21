Στο Νταβός η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρου του Ισραήλ

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός βρίσκεται η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Σε ανάρτησή της στο «Χ», η ίδια τόνισε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, κατά την οποία συζητήσαμε το ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε ασφάλεια και ευημερία για τους λαούς της περιοχής», ανέφερε η πρέσβης.