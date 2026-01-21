Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δημοσιογράφος που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά που «προκαλεί βήχα σε μερικούς παρευρισκόμενους». «Ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία της μυρωδιάς», εξήγησε.

We have just been evacuated from the Congress Center.



Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. pic.twitter.com/4JVr1lDq22 — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026

Η εκκένωση έρχεται την στιγμή που εκατοντάδες επιχειρηματικοί ηγέτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συγκεντρωθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για μια πενθήμερη εκδήλωση, προκειμένου να συζητήσουν επίκαιρα παγκόσμια ζητήματα.