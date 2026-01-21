Βουλή: Μετωπική σύγκρουση για το αγροτικό - Φωνές και αποχωρήσεις

Ένταση με επίμαχο θέμα αν θα ολοκληρωθεί σήμερα η συζήτηση ή θα συνεχιστεί και αύριο σχετικά με την πρόταση σύστασης διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό

INTIME NEWS
Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του προεδρεύοντος του Σώματος, Βασίλη Βιλιάρδου, και της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η συνεδρίαση.

Αιτία στάθηκε η ανακοίνωση του κ. Βιλιάρδου, ότι «με απόφαση του προέδρου της Βουλής η συζήτηση με ομιλίες βουλευτών θα ολοκληρωθεί στις 11 μμ το και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία επί της πρότασης του πρωθυπουργού για τη συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα αγροτικά ζητήματα.

Τόσο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζος και του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, αντέδρασαν έντονα, ζητώντας η συζήτηση να συνεχιστεί αύριο Πέμπτη, για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα και να μην αποκλειστούν.

Παράλληλα ζήτησαν να τεθεί η πρότασή τους σε ψηφοφορία.

Επίσης, σχολιάστηκε και η απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή λόγω των διεθνών του υποχρεώσεων.

Νέα ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφίας και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σήμερα σε μία συνεδρίαση, όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Λογοκρίνετε βουλευτές…» φώναζαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Ποια πλειοψηφία αποφάσισε. Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία, όχι πλειοψηφία» έλεγε με έντονο ύφος η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία της με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος –όπως είπε– την είχε ενημερώσει ότι η συνεδρίαση θα διακοπεί και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

Από τα έδρανα, ο Κώστας Μπάρκας φώναζε, ενώ τόσο η Αθηνά Λινού όσο και ο Ιωάννης Κόντης τελικά αποχώρησαν, δηλώνοντας ότι αρνούνται να μιλήσουν υπό αυτές τις συνθήκες.

Καθώς οι αντιδράσεις συνεχίζονταν και η συζήτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει με ομιλητές, ο κ. Βιλιάρδος διέκοψε για λίγα λεπτά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στην επανέναρξη της συνεδρίασης, ανέβηκε στο προεδρείο, ο Ε΄Αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος ενημέρωσε ότι ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίστηκε να εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των ομιλητών ακόμα και αν χρειαστεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 2 και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν υπήρξε καμία διάθεση λογοκρισίας ή να κοπούν ομιλητές. Πρόθεση διευκόλυνσης των βουλευτών εκφράστηκε από τον πρόεδρο. Θα πάμε όσο χρειαστεί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα», έκλεισε το θέμα ο κ. Κωνσταντόπουλος.

