Εθνική πόλο: Συνεχίζει αήττητη στο Ευρωπαϊκό, νίκησε άνετα και τη Ρουμανία

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε 18-9 των Βαλκάνιων και είναι η μόνη ομάδα χωρίς ήττα στο τουρνουά – Την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός με την Ουγγαρία.

Newsbomb

Εθνική πόλο: Συνεχίζει αήττητη στο Ευρωπαϊκό, νίκησε άνετα και τη Ρουμανία
INTIME SPORTS
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, συνεχίζει με το… γκάζι στο πάτωμα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε και τυπικά την πρωτιά στον ΣΤ’ όμιλο, επικρατώντας της Ρουμανίας με 18-9.

Έτσι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι η μόνη αήττητη στο τουρνουά. Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον μεγάλο αγώνα της Παρασκευής (23/2). Τότε θα διεξαχθεί ο ημιτελικός με την Ουγγαρία, τον οποίο αν νικήσει η Ελλάδα παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση, ένα μετάλλιο. Με τον στόχο βέβαια να είναι η κορυφή.

Το ματς με τους Ρουμάνους δεν είχε βαθμολογική σημασία για καμία από τις δύο ομάδες (η Ρουμανία ήταν δεδομένα 4η στον όμιλο και θα παίξει για τις θέσεις 7-8 με το Μαυροβούνιο), δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, αφού η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια. Αρχίζοντας με σερί 6-0 και «καθαρίζοντας» το ματς από νωρίς.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ρουμανία): 0-5, 1-4, 4-4, 4-5

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Παπαναστασίου (π.π.), 0-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 0-3 Σπάχιτς (π.π.), 0-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 0-5 Παπανικολάου (φουνταριστός), 0-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 1-6 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 1-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 1-8 Αργυρόπουλος (κόντρα), 1-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-9 Φουλέα (πέναλτι), 3-9 Γκεοργκέσκου (κόντρα), 3-10 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-10 Γκεόργκε (φουνταριστός), 4-11 Γκιουβέτσης (π.π.), 5-11 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 5-12 Γενηδουνιάς (π.π.), 5-13 Κάκαρης (π.π.), 5-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-15 Καλογερόπουλος (π.π.), 6-15 Γκεοργκέσκου (περιφέρεια), 7-15 Λουτέσκου (κόντρα), 7-16 Αργυρόπουλος (π.π.), 8-16 Φουλέα (πέναλτι), 8-17 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 8-18 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-18 Νεάμτου (π.π.).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Γκάντα, Γκεόργκε 1, Γεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάντσικ, Ντράγκουσιν, Λουντσάν

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Νεκροί οκτώ στρατιώτες από ενέδρα της Μπόκο Χαράμ - 50 τραυματίες

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Νταβός η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρου του Ισραήλ

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Συλλαλητήριο αγροτών στα Ιωάννινα την Παρασκευή - Αποχώρησαν από τα μπλόκα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν μπορούμε να υπογράψουμε αμέσως την συμμετοχή της Ιταλίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - «Ασυνήθιστη» μυρωδιά προκαλεί βήχα στους παρευρισκόμενους

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με πατίνι στην οδό Κισσάμου - Ένας τραυματίας

22:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο: Συνεχίζει αήττητη στο Ευρωπαϊκό, νίκησε άνετα και τη Ρουμανία

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

22:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επισημοποιείται του Αντίνο, στη λίστα και ο Γιάγκουσιτς

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης: Η Ελλάδα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Σλοβακία και πρόκριση στους «16»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική σύγκρουση για το αγροτικό - Φωνές και αποχωρήσεις

22:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Καραμπάγκ «αγγίζει» πρόκριση, ισοπαλία για Γαλατά και Ατλέτικο

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων στην Ποσειδώνος - Βίντεο

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ανακοίνωσε «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube για να διευρύνει το κοινό του

21:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι βροχές και οι καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν», λέει μάρτυρας - Νεότερες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

«Υποχώρηση» Τραμπ στους δασμούς κατά της Ευρώπης έπειτα από «παραγωγική συνάντηση» για τη Γροιλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρή 56χρονη πεζή - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - «Ασυνήθιστη» μυρωδιά προκαλεί βήχα στους παρευρισκόμενους

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου λιμενικού

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων στην Ποσειδώνος - Βίντεο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020

21:49ΚΟΣΜΟΣ

«Υποχώρηση» Τραμπ στους δασμούς κατά της Ευρώπης έπειτα από «παραγωγική συνάντηση» για τη Γροιλανδία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν», λέει μάρτυρας - Νεότερες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

20:30LIFESTYLE

Χρυσά Βατόμουρα: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις «χειρότερες» ταινίες της χρονιάς - Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον The Weeknd

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων εγκλωβίστηκε σε σπίτι στον Κάλαμο - Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ