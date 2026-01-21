Εθνική πόλο: Συνεχίζει αήττητη στο Ευρωπαϊκό, νίκησε άνετα και τη Ρουμανία

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, συνεχίζει με το… γκάζι στο πάτωμα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε και τυπικά την πρωτιά στον ΣΤ’ όμιλο, επικρατώντας της Ρουμανίας με 18-9.

Έτσι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου είναι η μόνη αήττητη στο τουρνουά. Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον μεγάλο αγώνα της Παρασκευής (23/2). Τότε θα διεξαχθεί ο ημιτελικός με την Ουγγαρία, τον οποίο αν νικήσει η Ελλάδα παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση, ένα μετάλλιο. Με τον στόχο βέβαια να είναι η κορυφή.

Το ματς με τους Ρουμάνους δεν είχε βαθμολογική σημασία για καμία από τις δύο ομάδες (η Ρουμανία ήταν δεδομένα 4η στον όμιλο και θα παίξει για τις θέσεις 7-8 με το Μαυροβούνιο), δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, αφού η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια. Αρχίζοντας με σερί 6-0 και «καθαρίζοντας» το ματς από νωρίς.



Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ρουμανία): 0-5, 1-4, 4-4, 4-5

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Παπαναστασίου (π.π.), 0-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 0-3 Σπάχιτς (π.π.), 0-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 0-5 Παπανικολάου (φουνταριστός), 0-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 1-6 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 1-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 1-8 Αργυρόπουλος (κόντρα), 1-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-9 Φουλέα (πέναλτι), 3-9 Γκεοργκέσκου (κόντρα), 3-10 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-10 Γκεόργκε (φουνταριστός), 4-11 Γκιουβέτσης (π.π.), 5-11 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 5-12 Γενηδουνιάς (π.π.), 5-13 Κάκαρης (π.π.), 5-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-15 Καλογερόπουλος (π.π.), 6-15 Γκεοργκέσκου (περιφέρεια), 7-15 Λουτέσκου (κόντρα), 7-16 Αργυρόπουλος (π.π.), 8-16 Φουλέα (πέναλτι), 8-17 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 8-18 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-18 Νεάμτου (π.π.).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Γκάντα, Γκεόργκε 1, Γεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάντσικ, Ντράγκουσιν, Λουντσάν

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1