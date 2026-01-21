Χανιά: Τροχαίο με πατίνι στην οδό Κισσάμου - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/01) στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα πατίνι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο άνδρας που οδηγούσε το πατίνι.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, με τον τραυματία να μεταφέρεται με ασθενοφόρο που έσπευσε στον τόπο του ατυχήματος στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

*Με πληροφορίες από zarpanews.gr