Κακοκαιρία - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών αφορούν κυρίως νησιωτικές και βόρειες περιοχές, ενώ στην Αττική τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Θεσσαλονίκη

Ο δήμος Λαγκαδά ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης και οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν για μια ακόμη ημέρα τα σχολεία στη δημοτική ενότητα Λαχανά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που συνεχίζεται στην περιοχή.

Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος

Με αποφάσεις των δημάρχων Μυτιλήνης, Χίου, καθώς και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη. Η αναστολή λειτουργίας αφορά τόσο τις σχολικές μονάδες όσο και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς των περιοχών.

Κοζάνη

Στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης, με απόφαση του δημάρχου, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο ωράριο. Αντίθετα, στον Δήμο Κοζάνης όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς η κατάσταση επιτρέπει τη συνέχιση των μαθημάτων.

Φλώρινα

Στον Δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση, στις 9:15 το πρωί, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Στον Δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν χωρίς διαφοροποιήσεις.

Καστοριά

Στον Δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται νέα παράταση αναστολής.

Στον Δήμο Νεστορίου, τα σχολεία θα ξεκινήσουν επίσης στις 9:00 π.μ., ενώ την ίδια ώρα θα προσέλθουν οι μαθητές στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο ΕΕΕΕΚ του Δήμου Άργους Ορεστικού. Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

