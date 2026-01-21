Καιρός αύριο: Επιμένουν και την Πέμπτη οι θυελλώδεις άνεμοι, οι βροχές και οι καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Επιμένουν και την Πέμπτη οι θυελλώδεις άνεμοι, οι βροχές και οι καταιγίδες
ΚΑΙΡΟΣ
Κακοκαιρία προβλέπει και για αύριο Πέμπτη (22/1) η ΕΜΥ στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Αττική και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς κελσίου.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 9 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Στην Ήπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά.
Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν σε 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς.
Θερμοκρασία: Από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεησμέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και μέχρι το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές.

Άνεμοι: Θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα βόρεια 6 με 8 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα νότια 8 με 10 μποφόρ που βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

