Πέθανε ο Charles Kimbrough πρωταγωνιστής της σειράς «Murphy Brown»

Ο ηθοποιός Charles Kimbrough «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Σε ηλικία 86 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Charles Kimbrough, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Murphy Brown.



Ο Kimbrough πέθανε στις 11 Ιανουαρίου στο Culver City της Καλιφόρνια, ωστόσο ο θάνατός του τώρα ανακοινώθηκε από τον γιο του Τζον, μέσω των New York Times. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου.



Ο Kimbrough γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1936. Το 1971 ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony για τον ρόλο του στο Company του Stephen Sondheim.



Ο πιο γνωστός ρόλος του ηθοποιού ήταν αυτός του anchorman Jim Dial στην επιτυχημένη κωμική σειρά του CBS, Murphy Brown. Εμφανίστηκε και στις δέκα σεζόν της σειράς, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy Β' Ανδρικού Ρόλου το 1990. Το 2018, ο Kimbrough επανέλαβε τον ρόλο για την αναβίωση του Murphy Brown, εμφανιζόμενος σε πολλά επεισόδια. Το 2000, ο χαρακτήρας είχε επίσης εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο του Family Guy με τον Kimbrough να δανείζει τη φωνή του.

Είχε επίσης δανείσει τη φωνή του στον χαρακτήρα Victor the Gargoyle στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, The Hunchback of Notre Dame, όπως και σε αρκετές ακόμα animated ταινίες.



Ο βετεράνος ηθοποιός είχε επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως The Sentinel, Starting Over, The Good Mother, The Wedding Planner και Marci X. Στη μικρή οθόνη, έπαιξε στις σειρές: Kojack, Great Performances, Tales of the Unexpected, Spenser: For Hire, Dinosaurs, Love Boat: The Next Wave, Ally McBeal και The Zeta Project.





