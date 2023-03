Νίκολας Κέιτζ: Γιατί τον χαστούκιζαν οι φαν όταν τον έβλεπαν στο δρόμο

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι μετά την ταινία «Moonstruck», αρκετοί θαυμαστές του τον χαστούκιζαν μόλις τον έβλεπαν.

Ο Νίκολας Κέιτζ έχει παίξει σε πάνω από 100 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Valley Girl, Raising Arizona, Leaving Las Vegas, Adaptation, Con Air, Face/Off και πολλές άλλες. Αλλά μόνο μία από τις αυτές του έχει αφήσει τόσο… πόνο.

Ο 59χρονος βραβευμένος με Όσκαρ μίλησε πρόσφατα στο ETOnline, με αφορμή τη νέα κωμωδία τρόμου, Renfield στην οποία πρωταγωνιστεί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αποκάλυψε ένα αλλόκοτο περιστατικό που του συνέβη μετά τη ρομαντική ταινία του 1987 Moonstruck, στην οποία πρωταγωνιστούσε και η θρυλική Σερ.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το Moonstruck, πήγαινα με τα πόδια στο αεροδρόμιο και οι άνθρωποι με πλησίαζαν λέγοντας "Snap out of it!" όπως έλεγε η Σερ σε σκηνή του Moonstruck -- και όντως, μερικές φορές με χαστούκιζαν ", όπως έκανε και η Σερ στην ταινία!



Η αποκάλυψη αυτή, άφησε άφωνο τον συμπρωταγωνιστή του στο Renfield, Νίκολας Χουλτ, ο οποίος δεν πίστευε στα αυτιά του.



«Ω ναι, το έκαναν», επιβεβαίωσε ο Κέιτζ. «Και αυτό, ξέρετε, είναι μέρος της δουλειάς», παραδέχτηκε.

Όσο για το τι θα μπορούσε να οδηγήσει τους θαυμαστές να κάνουν κάτι τέτοιο, ο Κέιτζ έχει μια θεωρία.



«Νομίζω ότι ίσως [πίστευαν] ότι θα τους έπαιρνα να παίξουν κάπου. Ποιος ξέρει;».

Θυμίζουμε ότι ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί στην ταινία Renfield, υποδυόμενος τον Κόμη Δράκουλα. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Απριλίου.



