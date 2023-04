Οι Godsleep live στο Piraeus Club Academy

Οι Godsleep και οι ΗΞΧ ανεβαίνουν στη σκηνή του Piraeus Club Academy.

Οι Godsleep ανεβαίνουν στη σκηνή του Piraeus Club Academy στις 27 Μαΐου με special guests τους ΗΞΧ.

Godsleep

Από το 2010 που δημιουργήθηκαν, οι Godsleep δουλεύουν ακατάπαυστα ακολουθώντας με πίστη το μονοπάτι που έχουν χαράξει για να μπουν στον πάνθεον του heavy rock.



Από το ξεκίνημά τους χαρακτηρίστηκαν σαν μια από τις πιο ελπιδοφόρες μπάντες του heavy/ψυχεδελικού ήχου. Η αθηναϊκή heavy rock μπάντα βασίζει την ύπαρξη της στις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε διάφορα πανευρωπαϊκά ροκ φεστιβάλ, και έχει ήδη περιοδεύσει στην Ευρώπη μία φορά, για την προώθηση του πρώτου τους άλμπουμ, Thousand Sons of Sleep (Rock Freaks Records, 2015).



Το 2018 κυκλοφόρησαν το Coming of Age, το δεύτερο άλμπουμ τους, το πιο ώριμο ως τώρα. Διατήρησαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου τους, τα βαριά, ηλεκτρικά κιθαριστικά riff, τις έντονες μπασογραμμές και τα δυνατά, γκρουβάτα ντραμς, και εμπλούτισαν τη συνθετική τους προσέγγιση με μοναδικά εθιστικά γυναικεία φωνητικά, από ψυχεδελικά ουρλιαχτά μέχρι καθηλωτικά screams. Ο δίσκος βγήκε από τη θρυλική ελληνική underground δισκογραφική εταιρεία, The Lab Records, και φημολογείται πως είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ροκ άλμπουμ στην ελληνική επικράτεια την τελευταία δεκαετία.



Οι Godsleep επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ, Lies to Survive το οποίο θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία Ouga Booga and the Mighty Oug Records τον Απρίλιο του 2023.

Σημαντικές στιγμές – ορόσημα της έως τώρα πορείας τους είναι η ευρωπαϊκή περιοδεία τους το 2019 και η παλιότερη το 2016 και οι εμφανίσεις τους σε πολλά φεστιβάλ: Freak Valley (GER), Aquamaria (DE), Yellowstock (BEL), Red Smoke (PL), ElectricValley (IT), Exit (RS), Revolution (RO), Rockwave (GR), Los Almiros (GR), Release Athens (GR), Under the Sun (GR), HEADZUP (DE), Dome of Rock (AT).

HEX

Οι HΞΧ ξεκίνησαν το 2014 όταν δύο φίλοι από τη νότια Αθήνα ξεκίνησαν να εξερευνούν τα όρια της αυθάδειας ως γκαράζ πανκ ντουέτο. Ως τετράδα πλέον, η μουσική τους ακολουθεί αντίστοιχες κατευθύνσεις, με αναφορές στον μοντέρνο κιθαριστικό ήχο και το αυτί στραμμένο στα ξόρκια της πόλης. Τα τραγούδια τους φτιάχνονται αυθόρμητα και μιλούν για το παρόν, με ποπ χαρμολύπη και εφηβική πανκ ενέργεια.

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εμφανιστεί στις περισσότερες σκηνές της Αθήνας. Έχουν κυκλοφορήσει δύο κασέτες μέσω του label Patari Records, του οποίου είναι ιδρυτικά μέλη, και το πρώτο single (try, 2021, just gazing records) από το άλμπουμ τους που ετοιμάζεται.



Αυτό τον καιρό τελειώνουν το πρώτο τους LP με νέο υλικό, που περιμένει να δοκιμαστεί σε συνθήκες live.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση 12 ευρώ

Ταμείο 15 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα NOVA, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Piraeus Club Academy

Πειραιώς 105 & Βίτωνος

11854 Αθήνα

τηλ.: 210 3458 898



