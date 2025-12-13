Φαρκαδόνα: Νεκρός 55χρονος στο σπίτι του - Είχε μέρες να δώσει σημάδια ζωής
Φως στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων βρέθηκε την Παρασκευή ένας 55χρονος, ο οποίος είχε επί μέρες να δώσει σημάδια ζωής ανησυχώντας το οικογενειακό περιβάλλον του.
Συγγενείς και γείτονες, σύμφωνα με το farkadonaday, απευθύνθηκαν στις αρχές, ενεργοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό του.
Κατά τη είσοδό τους, στο σπίτι βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια. Η ακριβής αιτία ωστόσο αναμένεται να διαπιστωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του.
