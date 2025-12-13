Καλάβρυτα: Συγκίνηση στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα Καλάβρυτα οι εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του Ολοκαυτώματος της 13ης Δεκεμβρίου 1943, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, να δίνει το «παρών» στις τιμητικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ ακολούθησε πορεία μνήμης και κατάθεση στεφάνων στον Τόπο της Εκτέλεσης, εκεί όπου εκατοντάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα στα Καλάβρυταhttps://t.co/vWZDF3NoNT pic.twitter.com/pouxM1VCaD — President GR (@PresidencyGR) December 13, 2025

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σφαγή των Καλαβρύτων ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, επισημαίνοντας ότι η θυσία των κατοίκων της πόλης αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.

Όπως τόνισε, η ιστορική αυτή πληγή υπενθυμίζει το κόστος της ελευθερίας και την ευθύνη διαφύλαξης των αξιών της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το προσκλητήριο των θυμάτων από μαθητές των σχολείων της Μαρτυρικής Πόλης, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με καλλιτεχνική και πολιτιστική διάσταση, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε την έκθεση χαρακτικών του Α. Τάσσου με τίτλο «Η Τέχνη και η Ιστορία, ο Λαός και το Βίωμα», στο Πέτρινο Κτίριο της Πλατείας Πετμεζαίων, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τη δύναμη της τέχνης.

Ολόκληρη η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου του 2025, συμπληρώνονται 82 χρόνια από το πιο εκτεταμένο και πιο αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην κατεχόμενη Ελλάδα, από τη σφαγή των Καλαβρύτων. Από τη δολοφονία εκατοντάδων πατριωτών, από την εξολόθρευση όλου του ανδρικού πληθυσμού, αυτής της θαυμάσιας ορεινής κωμόπολης της Αχαΐας.

Σήμερα, εδώ, όλος ο λαός των Καλαβρύτων, οι αρχές του, ο ιερός κλήρος, τίμησαν- τιμήσαμε, τη μνήμη αυτών των δολοφονηθέντων πατριωτών τους.

Και θυμηθήκαμε για μια ακόμη φορά, αυτό που έχουμε χρέος πάντα να θυμόμαστε. Ότι η ελευθερία μας, η προκοπή μας, οι φιλοδοξίες μας, τα σχέδιά μας, η ζωή μας, αυτή την λαμπρή μέρα, έχουν ρίζες, έχουν αναφορά, έχουν αφετηρία, έχουν εναύσματα. Και ανάμεσα σε αυτά τα εναύσματα και τις ρίζες της σημερινής μας ζωής, είναι και ο πόνος, είναι και η φρίκη, είναι και η καταστροφή των Καλαβρύτων, 82 χρόνια πριν, που συγκλονίζει η μνήμη του όλο το Πανελλήνιο.

Έχουμε χρέος να θυμόμαστε. Και έχουμε χρέος, όπως επιτάσσει και το Σύνταγμά μας, να επιδιώκουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και στην ανάγκη δικαίωσης αυτών των ανθρώπων, να επιδιώκουμε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη φιλία, ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης.

Και σήμερα που αυτά αμφισβητούνται, και σήμερα που αυτά παγκοσμίως ποδοπατούνται, έχουμε ακόμη μεγαλύτερο χρέος απέναντι σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο, να τα σκεφτόμαστε, να τα υπερασπιζόμαστε και να μην χαμηλώνουμε τη σημαία μας.

Η σημαία του Δήμου Καλαβρύτων είναι μεσίστια αυτές τις μέρες. Η μνήμη όμως είναι ψηλά και αγκαλιάζει όλο το χωριό, όλη την κωμόπολη.

Τιμούμε λοιπόν, τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Τιμούμε το μαρτύριό τους. Τιμούμε την άγρια δολοφονία τους από τα στρατεύματα κατοχής. Και όπως είπα και πρωτύτερα, ούτε ξεχνάμε, ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε».

Διαβάστε επίσης