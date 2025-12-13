Ως «απειλή για τη χώρα» κατατάσσει τις ΗΠΑ η Δανία: «Επιβάλλουν τη βούλησή τους» στους συμμάχους

Η έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν πλέον την οικονομική και τεχνολογική τους δύναμη ως μέσο εξουσίας, ακόμη και εναντίον συμμάχων και εταίρων»

Φωτ. Αρχείου - Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη βάση Pituffik στη Γροιλανδία, στις 28 Μαρτίου 2025. 

Jim Watson/Pool μέσω AP
Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας κατηγόρησαν αυτή την εβδομάδα τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύναμη για να «επιβάλλουν τη βούλησή τους» και ότι απειλούν με στρατιωτική επέμβαση τους συμμάχους τους.

Τα σχόλια, που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια αξιολόγηση που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας (DDIS) κατατάσσει τις ΗΠΑ ως απειλή για τη χώρα. Η Δανία, προειδοποιεί η έκθεση, «αντιμετωπίζει όλο και πιο σοβαρές απειλές και προκλήσεις στην πολιτική ασφάλειας από ό,τι τα τελευταία χρόνια».

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν πλέον την οικονομική και τεχνολογική τους δύναμη ως μέσο εξουσίας, ακόμη και εναντίον συμμάχων και εταίρων», σύμφωνα με τον Guardian.

Γροιλανδία-Φανία

Φωτ. Αρχείου - Στρατιωτική άσκηση του στρατού της Δανίας στο Νουούκ της Γροιλανδίας, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Ebrahim Noroozi

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπερδυνάμεων Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ, αναφέρει, «εντείνεται όλο και περισσότερο στην Αρκτική», η οποία αποκτά στρατηγική σημασία εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Αυτό, σημειώνει, αποτελεί συγκεκριμένη απειλή για τη Δανία, η οποία κάποτε κυβερνούσε τη Γροιλανδία ως αποικία και συνεχίζει να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειάς της.

«Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων στην Αρκτική έχει αυξήσει σημαντικά το διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή», αναφέρει. «Αυτό ισχύει ιδίως για το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία και τη σημασία της για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Προσθέτει: «Ταυτόχρονα, αυτή η προσοχή αυξάνει την απειλή από την κατασκοπεία, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοκατασκοπείας, και τις προσπάθειες να επηρεαστούν περαιτέρω όλα τα μέρη του Βασιλείου της Δανίας». Η Γροιλανδία παραμένει μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Greenland Nato Military Exercise

Δανός στρατιώτης κατά την κοινή στρατιωτική άσκηση με ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, στο Kangerlussuaq της Γροιλανδίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Ebrahim Noroozi

Την περασμένη εβδομάδα, το νέο έγγραφο πολιτικής για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, με εισαγωγή υπογεγραμμένη από τον Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη βρίσκενται αντιμέτωπη με την «εξάλειψη του πολιτισμού» της μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «καλλιεργήσουν την αντίσταση» εντός της ηπείρου.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε μία περίοδο ήδη αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ κατά το προηγούμενο έτος ότι θέλει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Νωρίτερα φέτος, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε την αμερικανική στρατιωτική βάση Pituffik στο βόρειο τμήμα του νησιού και κατηγόρησε τη Δανία ότι «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» στη Γροιλανδία. Τον Αύγουστο, μια φερόμενη εκστρατεία επιρροής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία οδήγησε τη Δανία να καλέσει τον αμερικανό επιτετραμμένο.

«Νυχτερινή φρουρά» στο ΥΠΕΞ της Δανίας

Σε ένα σύμβολο της αλλαγής στη σχέση μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ, που παραδοσιακά είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχός της, αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι η Κοπεγχάγη είχε δημιουργήσει μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών, με αποστολή να παρακολουθεί τις απρόβλεπτες δηλώσεις και ενέργειες του Τραμπ ενώ η Δανία κοιμάται.

Παρά τις προειδοποιήσεις της έκθεσης, ο επικεφαλής της DDIS, Thomas Ahrenkiel, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ο στενότερος σύμμαχος της Δανίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και συνεχίζουν να είναι ο εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της συμμετοχής τους στη διατλαντική συμμαχία, της παρουσίας τους στην Ευρώπη και μέσω της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DR.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν την οικονομική τους δύναμη, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για υψηλούς δασμούς, για να επιβάλουν τη βούλησή τους, και η πιθανότητα χρήσης στρατιωτικής δύναμης – ακόμη και εναντίον συμμάχων – δεν αποκλείεται πλέον», αναφέρει η έκθεση.

Προειδοποιεί επίσης για την αβεβαιότητα που περιβάλλει τον ρόλο των ΗΠΑ ως «εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας», η οποία, όπως αναφέρει, θα αυξήσει την «προθυμία της Ρωσίας να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της κατά του ΝΑΤΟ». Προσθέτει: «Η στρατιωτική απειλή της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ θα αυξηθεί, παρόλο που επί του παρόντος δεν υπάρχει απειλή στρατιωτικής επίθεσης κατά του Βασιλείου της Δανίας».

