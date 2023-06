Χάρισον Φορντ Vs Mπραντ Πιτ: Όλη η αλήθεια για την κόντρα τους

Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images

Στο «The Devil's Own» του 1997, δεν ήταν όλα ρόδινα για τους δύο πρωταγωνιστές, Χάρισον Φορντ και Μπραντ Πιτ και για αυτό φταίει ο σταρ του Ιντιάνα Τζόουνς, όπως παραδέχεται τώρα ο ίδιος...

Ο Χάρισον Φορντ εξηγεί επιτέλους τι πραγματικά συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τον Μπραντ Πιτ ενώ γύριζαν την ταινία The Devil's Own (O Τρομοκράτης) του 1997.

Ο σταρ του Ιντιάνα Τζόουνς παραδέχτηκε στο Esquire ότι έφταιγε -εν μέρει- για την ένταση που φημολογείται εδώ και καιρό ότι δημιουργήθηκε ανάμεσά τους στα γυρίσματα του αστυνομικού δράματος.

«Πρώτα από όλα, θαυμάζω τον Μπραντ. Νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Είναι ένας πραγματικά αξιοπρεπής τύπος», ξεκαθαρίζει ο Φορντ και συνεχίζει λέγοντας: «Αλλά δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στον σκηνοθέτη μέχρι που καταλήξαμε στον Άλαν Πάκουλα, με τον οποίο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν, αντίθετα με τον Μπραντ» είπε αναφερόμενος στην ταινία Presumed Innocent (Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου) που έκανε με τον Πάκουλα το 1990.

Εκτός από το ότι δεν συμφωνούσαν στον σκηνοθέτη, ο Φορντ είπε επίσης ότι ήθελε ο χαρακτήρας του να έχει μια πιο περίπλοκη ιστορία όπως αυτή του Πιτ, κάτι που προκάλεσε προστριβή ανάμεσά τους.

«Ο Μπραντ είχε αυτόν τον περίπλοκο χαρακτήρα κάτι που ήθελα κι εγώ, ώστε να μην ήταν απλώς μια μάχη καλού και κακού», είπε.

Ωστόσο, η δευτερεύουσα πλοκή για τον χαρακτήρα του Φορντ - ενώ η ταινία ήταν ακόμα στα γυρίσματα — αποδείχθηκε μια σοβαρή πρόκληση.

«Δούλεψα με έναν σεναριογράφο — αλλά ξαφνικά γυρίζουμε και δεν είχαμε ένα σενάριο στο οποίο να συμφωνούμε ο Μπραντ και εγώ», είπε ο Φορντ. «Ο καθένας μας είχε διαφορετικές ιδέες για αυτό», πρόσθεσε.

Τώρα, εκ των υστέρων, ο Φορντ παραδέχεται πως τα αιτήματά του ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την αντιπαράθεση των δύο ηθοποιών. «Καταλαβαίνω γιατί επέμενε στην άποψή του, και εγώ το ίδιο έκανα — ή επέβαλα την άποψή μου, και είναι δίκαιο να πούμε ότι αυτό ένιωθε ο Μπραντ», ανέφερε. «Ήταν περίπλοκο. Μου αρέσει πολύ η ταινία. Πάρα πολύ».

Σημειώνεται ότι η κόντρα Μπραντ Πιτ - Χάρισον Φορντ στην ταινία, εκτίναξε το μπάτζετ της ταινίας από από 70 σε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, είχε ως αποτέλεσμα ο Μπραντ Πιτ να καθυστερήσει τα γυρίσματα του επερχόμενου έργου του, Seven Years in Tibet (Επτά Χρόνια στο Θιβέτ) του 1997, για δύο επιπλέον μήνες, καθώς -με τις απαιτήσεις του Φορντ- το Devil's Own δεν ολοκληρώθηκε στην προθεσμία του έπρεπε.



Εκείνη την εποχή, ένας παραγωγός με έδρα την Κολούμπια είπε στο EW ότι ο Πιτ και ο Φορντ «φαίνεται ότι είχαν διαφορετικές εκδοχές» της ταινίας στο μυαλό τους. Ωστόσο, ο ατζέντης του Φορντ διέψευσε «όλες αυτές τις άσχημες φήμες» γύρω από την ταινία ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξε διαμάχη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



