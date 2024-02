Η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε έριξαν άκυρο στην ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ

Αστέρες όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η Αριάνα Γκράντε ο Τζέισον Μομόα και άλλοι, αρνήθηκαν να εμφανιστούν στην ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, This Is Me...Now

Η λίστα με διάσημα ονόματα της μουσικής για την ταινία This Is Me...Now της Τζένιφερ Λόπεζ είναι πιο εντυπωσιακή και από lineup ενός μουσικού φεστιβάλ.

Ήδη η ταινία περιλαμβάνει cameo εμφανίσεις από τους Τζέιν Φόντα, Post Malone, Τζένιφερ Λιούις και άλλων.

Στο The Greatest Love Story Never Told, του ντοκιμαντέρ που μας δείχνει τα backstage του This Is Me...Now και προβάλλεται τώρα στο Amazon Prime Video, μαθαίνουμε για την πληθώρα των διάσημων ονομάτων που εξετάστηκαν για το πρότζεκτ.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης τους σταρ στους οποίους έγινε πρόταση για να εμφανιστούν αλλά αρνήθηκαν ή δεν ήταν διαθέσιμοι. Αυτοί είναι οι: Τέιλορ Σουίφτ, Αριάνα Γκράντε, Lizzo, Τζέισον Μομόα και Snoop Dogg. Επιπλέον, η Βανέσα Χάτζενς και η Κλόε Καρντάσιαν υποτίθεται ότι θα έκαναν μια guest εμφάνιση.

Ωστόσο, η Λόπεζ λέει στο EW ότι δεν υπάρχουν «αστέρια που ξέφυγαν» και ότι είναι ενθουσιασμένη με το τελικό αποτέλεσμα. «Μου έδιναν μια λίστα με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους και εγώ ήμουν κάπως, "Ναι, μου αρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω"», λέει και προσθέτει. «Οι πρώτοι μου άνθρωποι ήταν η Τζένιφερ Λιούις και η Τζέιν Φόντα, και μου έλεγαν, "Περίμενε, δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι σαν μουσικό. Είναι νέο." Και απαντούσα, "Όχι. Αυτό είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέλω να είναι πολύ διαφορετικοί. Θέλω διαφορετικούς ανθρώπους"».

«Είναι άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και από όλα τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα», εξηγεί η Λόπεζ. «Όμως όλοι έχουν κάτι που με επηρέασε με κάποιο τρόπο – η φιλοσοφία τους για τη ζωή, την αγάπη, το σύμπαν, τη μουσική. Αυτή ήταν η λίστα που έκανα», προσθέτει. «Αυτό που θέλω είναι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο πράγμα, που θα μπορούσαν να καταλάβουν τι προσπαθώ να κάνω εδώ», καταλήγει.



