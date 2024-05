To «Μaestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην κορυφή του Netflix

Το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη φιγουράρει στην πρώτη θέση του Top 10 του ελληνικού Netflix

Το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ατενίζει τον κόσμο από την κορυφή του Netflix. H δεύτερη σεζόν του Maestro in Blue -όπως είναι ο πλήρης τίτλος της σειράς στο Netflix- κέρδισε τους Έλληνες συνδρομητές της πλατφόρμας και κατέκτησε την πρώτη θέση του Top 10 για την εβδομάδα 13 – 19 Μαΐου.



Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η πρωτιά αφορά στο ελληνικό και όχι το παγκόσμιο Netflix όπου μέχρι στιγμής (τουλάχιστον) δεν έχει κάνει την εμφάνιση του στο Top 10. Eπίσης, το Maestro φιγουράρει στη δεύτερη θέση των τσαρτ του Netflix στη γειτονική μας Κύπρο.



Στη δεύτερη θέση του εγχώριου Netflix ακολουθεί η τρίτη σεζόν του Bridgerton, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι σειρές Thank You, Next και Baby Reindeer.

Δείτε το Top 10 των σειρών

Όσον αφορά τις ταινίες, οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix έφεραν στην πρώτη θέση το The Courier. Εξαιρετική συνεχίζει να είναι η πορεία της κομεντί Mother of the Bride που φιγουράρει στη δεύτερη θέση των τσαρτ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Mercy, Adagio και Where the Crawdads Sing.





Δείτε το Top 10 των ταινιών





Διαβάστε επίσης





H Tζένα Ορτέγκα έφυγε από σειρά του Netflix - Ποια είναι η αντικαταστάτρια της

Μάιος στο Netflix με Παπακαλιάτη, Ντενίση και Τζένιφερ Λόπεζ

Maestro Spoiler: Η καθημερινότητα στην Αθήνα δεν είναι εύκολη για κανένα από τα δύο παιδιά