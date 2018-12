Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που έβλεπαν στις οθόνες τόσο των κινητών τους όσο και των υπολογιστών τους το παρακάτω μήνυμα:

Οι περισσότερες αναφορές για το συγκεκριμένο πρόβλημα προέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες από τα social media, από την Ευρώπη, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές και από την Ελλάδα.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι οργισμένες αναφορές χρηστών, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να τα «ψάλλουν» στο Facebook, μέσω του Twitter.

#Facebook login error: Users take to Twitter to vent anger as social media platform faces an outage #FacebookDown https://t.co/RYiSazVah8