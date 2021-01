Δες τα 5 top games για το Xbox Series X!

Άλλη μια γενιά κονσολών έφτασε στα σαλόνια μας και, ως είθισται, πρέπει να συμπληρωθούν από τα ανάλογα games που θα τις βοηθήσουν να επιδείξουν τις δυνατότητές τους.

Το Xbox Series X ανεβάζει ψηλά τον πήχη όσον αφορά τα γραφικά αλλά και τη συνολική εμπειρία παιχνιδιού, προσφέροντας ανεπανάληπτες ταχύτητες, αθόρυβη λειτουργία και μοναδικές λειτουργίες όπως το Quick Resume για να συνεχίζεις ακριβώς από εκεί που έμεινες.

Ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει για να ζήσει κάποιος όσα έχει να προσφέρει η νέα κονσόλα, αν όχι με παιχνίδια που την αξιοποιούν στο έπακρο; Η ποικιλία διαθέσιμων τίτλων που εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες του Xbox Series X είναι εντυπωσιακή, έχοντας κάτι για κάθε είδος παίκτη, είτε αναζητά online εμπειρίες με άλλους παίκτες είτε τον επόμενο κόσμο μέσα στον οποίο θα χαθεί. Για να γίνει ευκολότερη η αναζήτηση του παιχνιδιού που θα κάνει το «κλικ» και θα βρεθεί σύντομα εντός της κονσόλας, παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα εντυπωσιακότερα παιχνίδια που θα βρεις για το Xbox Series X.

Yakuza Like a Dragon

Προδομένος από τη συμμορία του, ο Ichiban βρίσκεται στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξε. Υπομονετικά και πάντοτε πιστός, εκτίει την ποινή του και μετά από χρόνια ξαναβγαίνει στους δρόμους της Yokohama για να ανακαλύψει πως η συμμορία του καταστράφηκε ολοσχερώς από τον άνδρα που εμπιστευόταν περισσότερο. Δίχως στήριγμα αλλά και κάτι να τον κρατάει πίσω, ο Ichiban ενώνει τις δυνάμεις του με τους κατατρεγμένους της πόλης για να γίνει ο ήρωας που ποτέ δεν περίμενε.

Το νεότερο παιχνίδι στην πολυαγαπημένη σειρά Yakuza αλλάζει τα πάντα και τραβάει τα βλέμματα σε κάθε βήμα. Turn-based μάχες με 19 επιλογές κλάσης και το... πειραγμένο μυαλό του Ichiban σημαίνει πως δεν υπάρχει στοπ, με τη φαντασία του πρώην συμμορίτη να φέρνει τέρατα (κι όχι μόνο) στη μάχη. Μακριά από τη δράση, η πόλη της Yokohama προσφέρει τα πάντα, από αγώνες καρτ έως arcades για να απολαύσει κανείς κλασικά παιχνίδια της SEGA. Τα εφέ που συνοδεύουν κάθε μάχη τη μετατρέπουν σε φαντασμαγορικό υπερθέαμα και η διασκέδαση παραμένει στα ύψη από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή, παράλληλα όμως, η ιστορία του Ichiban μπορεί να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές του καθενός, κάνοντας το Yakuza Like a Dragon μια αξιέπαινη προσθήκη στη συλλογή κάθε gamer.

Με τη δύναμη του Xbox Series X, το παιχνίδι προσφέρει δύο επιλογές γραφικών/απόδοσης: δυνατότητα για 4K/30fps ή 1440p/60fps. Πρακτικά, μπορεί κάποιος να επιλέξει να πάρει τα μέγιστα από την ποιότητα εικόνας ή να κάνει μια μικρή θυσία για χάρη των διπλάσιων καρέ, με τα οποία η δράση θα κυλάει ομαλότερα από ποτέ – είναι το πρώτο παιχνίδι Yakuza που μπορεί να «τρέξει» σε 60fps.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Κάθε χρόνο, οι gamers ανανεώνουν το ραντεβού τους με το Call of Duty, μιας και επί σειρά ετών δεν έχει υπάρξει χρονιά χωρίς νέα προσθήκη στη σειρά. Φέτος, το Call of Duty: Black Ops Cold War μας μεταφέρει στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και, όπως είναι αναμενόμενο, σε όλη τη διάρκεια του single-player campaign πέφτουν τόσες σφαίρες που θα μπορούσαν να... κρύψουν τον ήλιο. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια που εξετάζει τα γεγονότα χρησιμοποιώντας τα ως σκηνικό για μια φανταστική ιστορία και δεν παραμένει ιστορικά ακριβές, δίνοντας άπλετο χώρο για μάχες και δράση.

Όταν πρόκειται για δράση, λίγα παιχνίδια τα καταφέρνουν καλύτερα από το Call of Duty. Η ιστορία είναι γεμάτη ανατροπές και σε κρατάει «βιδωμένο» στο κάθισμα καθ' όλη τη διάρκειά της ενώ πρακτικά αποτελεί το ορεκτικό πριν το κυρίως πιάτο, που είναι το multiplayer – είτε ενάντια σε άλλους παίκτες, είτε μαζί με άλλους στο Zombies. Η ροή της μάχης και ο άριστος χειρισμός είναι άπιαστη και αποτελεί βασικό συστατικό στη φόρμουλα που έχει κερδίσει και, για πάνω από μια δεκαετία, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον δεκάδων εκατομμυρίων gamers.

Ο καλύτερος σύντροφος για ένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από δύο επιλογές γραφικών και απόδοσης. Διαλέγοντας το “Quality Mode”, το παιχνίδι αποδίδει στα γνώριμα 60fps με μια τεράστια διαφορά: πλέον, ενσωματώνει ray tracing. Μέσω του ray tracing, καθετί φωτεινό παράγει τις δικές του ακτίνες φωτός σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας τις αντανακλάσεις να εμφανίζονται πιο ρεαλιστικές από ποτέ ενώ ακόμη και οι χώροι έχουν πολύ πιο αληθοφανή φωτισμό. Από την άλλη, για όσους θέλουν να απογειώσουν την αίσθηση του χειρισμού, υπάρχει το “Performance Mode” που επιτρέπει στο παιχνίδι να τρέχει σε 120fps – τα διπλάσια από το κανονικό. Αν παίζεις multiplayer όπου ακόμη και το κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να κρίνει τη ζωή και τον θάνατο, τότε τα 120fps είναι μονόδρομος. Αμφότερες επιλογές γραφικών, δε, είναι κάτι που θα βρεις μόνο στη νέα γενιά και από την πρώτη στιγμή θα εκτιμήσεις – μια δοκιμή θα πείσει και τους πιο δύσπιστους!

Forza Horizon 4

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η... παιδική σου χαρά και τα παιχνίδια σου είναι supercars, αντίκες και οτιδήποτε ενδιάμεσο, τότε σίγουρα παίζεις Forza Horizon 4. Το εξαιρετικό open world racing παιχνίδι της Playground Games αποτέλεσε υποδειγματική αποκλειστικότητα του Xbox One και πλέον, λαμβάνει ένα... λίφτινγκ για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του Xbox Series X.

Το εξαιρετικά ισχυρότερο Xbox Series X επιτρέπει στο Forza Horizon 4 να... λάμψει, με ανάθμιση σε 4K/60fps που διπλασιάζει τα καρέ και ανεβάζει ξανά την αδρεναλίνη σε απίστευτα ύψη. Κάθε gamer που εκτιμά ένα καλό racing παιχνίδι γνωρίζει πως η απόκριση, η ταχύτητα της εικόνας και η ομαλότητα του χειρισμού είναι σημεία-κλειδιά που μπορούν να μεταλλάξουν ένα καλό racing game σε ένα άριστο. Στο Xbox Series X, το Forza Horizon 4 τα έχει όλα αυτά κι ακόμη περισσότερα, καταφέρνοντας να «ξεζουμίσει» την κονσόλα και να λάβει αναβαθμισμένη ποιότητα σκιών, περισσότερα και πιο πολύπλοκα εφέ όπως και άλλες βελτιώσεις που δίνουν νέα ζωή σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του είδους του για τα τελευταία χρόνια.

Watch Dogs Legion

Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, το Λονδίνο βρίσκεται υπό καθεστώς και ο στρατός περιπολεί ενώ ο κόσμος, τρομαγμένος, αποδέχεται την καταπίεση. Όχι, όμως, εσύ. Στο χέρι σου είναι να αντισταθείς, χακάροντας το σύστημα και ρίχνοντας στα γόνατά τους όσους ευθύνονται για την κατάσταση. Με τη δυνατότητα να χειριστείς οποιονδήποτε πολίτη βρεις μπροστά σου, το Watch Dogs Legion προσφέρει μια μοναδική εμπειρία όπου πρωταγωνιστής δεν είναι ένας χαρακτήρας αλλά μια ιδέα – η αντίσταση.

Χάρη στις δυνατότητες της νέας κονσόλας, το Watch Dogs Legion φέρνει στο... τραπέζι όλα όσα έχει να προσφέρει και δεν είναι λίγα. Με ανάλυση 4K, τεχνολογία ray tracing και σταθερά 30fps, το λεπτομερώς ανακατασκευασμένο Λονδίνο θα είναι πιστό στην πραγματικότητα όχι μόνο λόγω κτιρίων και δρόμων, αλλά και λόγω ατμόσφαιρας. Η ποιότητα φωτισμού αναδεικνύει τη μουντή ατμόσφαιρα της περιοχής και τα χρωματιστά φώτα που παίζουν μέσα στην ομίχλη και τους καπνούς αποτυπώνουν τη μαγεία του τοπίου.

Gears Tactics

Μια έκπληξη από το πουθενά, το Gears Tactics παίρνει τα καλύτερα στοιχεία της σειράς Gears of War και τα μεταφέρει σε περιβάλλον παιχνιδιού στρατηγικής. Σε κάθε γύρο, ο παίκτης έχει 4 στρατιώτες που πρέπει να οργανώσει και να διατάξει ενώ φυσικά, ο αντίπαλος κάνει το ίδιο στον γύρο του. Είναι σαν μια παρτίδα σκάκι, με πάρα πολλές μεταβλητές και πιθανότητες που όμως δεν μπαίνουν εμπόδιο στον χειρισμό, κάνοντάς το μια απολαυστική εμπειρία παιχνιδιού σε κονσόλα. Λαμβάνοντας χώρα πριν τα γεγονότα του πρώτου Gears of War, το Gears Tactics εξερευνεί το παρελθόν του Gabe Diaz, πατέρα της Kate Diaz που συμπρωταγωνιστεί στα Gears of War 4 και 5.

Εκμεταλλευόμενο κάθε πτυχή του Xbox Series X, το Gears Tactics προσφέρει σχεδόν ανύπαρκτους χρόνους φόρτωσης με εντυπωσιακά γραφικά σε ανάλυση 4K και 60fps. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα tactics games των τελευταίων ετών και μάλιστα, με γραφικά που δύσκολα συναντά κανείς σε παρόμοιου είδους παιχνίδια, ενώ ανήκει και σε μια πολυαγαπημένη σειρά για κάθε Xbox gamer. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να λείψει από το ράφι κανενός αν μη τι άλλο, για τη φρεσκάδα του gameplay του.