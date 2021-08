Gaming στο maximum με τις πιο δυνατές κονσόλες της αγοράς!

Για δυνατές συγκινήσεις, μια από τις ισχυρότερες gaming κονσόλες είναι μονόδρομος.

Για να βλέπεις κάθε παιχνίδι με τα καλύτερα δυνατά γραφικά που μπορεί να αποδώσει μια κονσόλα, να απολαμβάνεις δυνατότητες που δε μπορείς να βρεις αλλού, να παίζεις από την άνεση του καναπέ σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους χωρίς περιορισμούς.

Ευτυχώς, οι κονσόλες που μπορείς να αποκτήσεις για να σε συντροφεύουν στις gaming αναζητήσεις σου είναι αρκετές και ποικίλουν τόσο σε χαρακτηριστικά όσο και σε δυνατότητες, οπότε μπορείς εύκολα να βρεις την ιδανική για εσένα κι εμείς θα κάνουμε λίγο ευκολότερη την αναζήτηση. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την κάθε κονσόλα από τη διπλανή της; Για ποιο λόγο να επιλέξεις κάποια έναντι μιας άλλης; Εξάλλου, η κονσόλα είναι συσκευή που θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του δωματίου για πολλά χρόνια μιας και δεν κυκλοφορούν συχνά. Ας δούμε τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου!

Βρες το επόμενο PlayStation που θα σε συντροφεύει!

Ένα όνομα, εκατομμύρια ιστορίες. Το PlayStation μπήκε στη ζωή των gamers πριν δυόμιση δεκαετίες και έκτοτε χάραξε τη δική του πορεία, αλλάζοντας τα δεδομένα της βιομηχανίας και παρασύροντας τα πάντα στο διάβα του. Και το καλύτερο είναι πως μια κονσόλα PlayStation μπορεί να βρεθεί στο σαλόνι σου και να σου προσφέρει αμέτρητες ώρες παιχνιδιού, συγκινήσεων και διασκέδασης με αξιοζήλευτη οπτικοακουστική ποιότητα.

Αν δεν κινήθηκες για την απόκτηση ενός PlayStation 4 ή θέλεις να το αναβαθμίσεις για να ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο τα παιχνίδια σου, τότε το PlayStation 4 Pro είναι μονόδρομος. Ισχυρό και με δυνατότητα αναπαραγωγής παιχνιδιών σε ανάλυση 4K Ultra HD αλλά και υποστήριξη HDR10, αποδίδει εξαιρετικά γραφικά σε αμέτρητα παιχνίδια και η τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων του -που δημιουργήθηκε πριν χρόνια και θα συνεχίσει να μεγαλώνει- σημαίνει πως σίγουρα θα βρεις πολλά παιχνίδια που θα σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Αθλητικά, πολεμικά, δράσης, οικογενειακά, παιδικά, συγκινητικά και κινηματογραφικά: οτιδήποτε κι αν ζητήσεις, υπάρχει στο PlayStation και πλέον, πολλά από αυτά διατίθενται σε χαμηλές τιμές οπότε εύκολα θα μπορέσεις να χτίσεις μια άψογη, γεμάτη βιβλιοθήκη παιχνιδιών.

Νιώθεις έτοιμος να κάνεις τη μετάβαση στην νέα γενιά; Τότε ένα PlayStation 5 είναι αυτό που ψάχνεις, η τελευταίας τεχνολογίας κονσόλα της Sony που προσφέρει φωτορεαλιστικά γραφικά, ανύπαρκτους χρόνους αναμονής και φόρτωσης, πρωτοποριακά σχεδιασμένο χειριστήριο και κορυφαίας ποιότητας τρισδιάστατο ήχο για να νιώθεις κάθε παιχνίδι που παίζεις. Οι δονήσεις του χειριστηρίου θα σε μεταφέρουν στη σκηνή ενώ οι σκανδάλες που προβάλλουν αντίσταση θα κάνουν κάθε «ζόρικη» κίνηση του χαρακτήρα σου λίγο πιο αληθινή. Από την άλλη, τα εκπληκτικά αληθοφανή γραφικά σε συνδυασμό με την τεχνολογία ray tracing και τον πολυδιάστατο ήχο που μπορείς να απολαύσεις από τα ακουστικά σου, θα σε ταξιδέψουν σε άλλους κόσμους. Με τους Kratos, Aloy, Nathan Drake, Joel και Ellie στο πλευρό σου μεταξύ πολλών άλλων, το PlayStation περιμένει να το… κρατήσεις στην αγκαλιά σου!

Καλωσόρισε την οικογένεια Xbox στο σαλόνι σου!

Από όταν έκανε ντεμπούτο πριν 20 χρόνια, το Xbox πίεζε προς νέες κατευθύνσεις, με καινοτομίες όπως σκληρός δίσκος στην κονσόλα και δυνατότητα για εύκολο online multiplayer για όλους. Δε σταμάτησε εκεί, βέβαια, και συνεχίζει να καινοτομεί σε πολλούς τομείς και να ταράζει τα νερά του gaming με τρόπους που σίγουρα θα εκτιμήσεις.

Αρχικά, το Xbox One X είναι η ισχυρότερη κονσόλα προηγούμενης γενιάς που μπορείς να αποκτήσεις, προσφέροντας πραγματική ανάλυση 4K Ultra HD, HDR10 και ντουζίνες παιχνιδιών που εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητές του για να αναδείξουν την τρομερή δύναμή του. Αν διαθέτεις ηχοσύστημα ή ακουστικά που υποστηρίζουν Dolby Atmos, τότε… ετοιμάσου να μάθεις τι θα πει πραγματικά ποιοτικός ήχος, με κρυστάλλινη λεπτομέρεια, βαθύ μπάσο και πολυδιάστατη απόδοση που θα σε βάλει για τα καλά στο παιχνίδι. Κι αν είσαι τύπος που θέλει να παίζει πολλά, να δοκιμάζει προτού αποκτήσει και πάντοτε σκέφτεται το κόστος, τότε η ασυναγώνιστη υπηρεσία Xbox Game Pass θα γίνει ο καλύτερός σου φίλος: με μια χαμηλού κόστους μηνιαία συνδρομή, προσφέρει εκατοντάδες πλήρη παιχνίδια κάθε είδους για να παίζεις ασταμάτητα και να αγοράζεις μονάχα όσα πραγματικά σε ενδιαφέρουν.

Θέλεις να έχεις όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα; Τότε η νέα γενιά κονσολών Xbox Series X|S είναι εδώ για εσένα. Το Xbox Series X αποδίδει ακόμη καλύτερα σε κάθε τομέα, προσφέροντας κορυφαία γραφικά και ήχο μαζί με δυνατότητες που δε φανταζόσουν ότι θα βρεις σε κονσόλα: ενσωματώνει Variable Refresh Rate για εξάλειψη της αστάθειας στα παιχνίδια και υποστηρίζει 120Hz για την ομαλότερη, πιο τέλεια αίσθηση παιχνιδιού που είχες ποτέ. Επιπλέον, βελτιώνει ουσιαστικά τα παιχνίδια προηγούμενης γενιάς, προσθέτοντας HDR εκεί που δεν υπήρχε ή βελτιώνοντας την απόδοσή τους. Φυσικά, παίζει παιχνίδια ακόμη και του πρώτου Xbox, ενώ το Xbox Game Pass σε συνδυασμό με το Quick Resume (που βάζει έως και μισή ντουζίνα παιχνίδια για «ύπνο» ώστε να συνεχίσεις από το ακριβές σημείο όπου έμεινες) θα γίνουν αχώριστοι φίλοι σου. Παρομοίων δυνατοτήτων είναι και το Xbox Series S, το οποίο παίζει μονάχα ψηφιακά παιχνίδια κι έτσι ενδείκνυται για Xbox Game Pass, ενώ υποστηρίζει ανάλυση έως και 1440p διατηρώντας ωστόσο το VRR και τα 120Hz, για όσους παίζουν σε monitor, δεν έχουν τηλεόραση 4K ή απλώς θέλουν να γνωρίσουν τη νέα γενιά με χαμηλότερο κόστος.

Γνώρισε το υβριδικό Nintendo Switch!

Δύναμη δεν είναι μόνο οι υψηλές αναλύσεις, αλλά και η δυνατότητα να παίζεις με τον τρόπο που θέλεις χωρίς θυσίες. Κάπου εκεί εμφανίζεται το Nintendo Switch, η υβριδική κονσόλα της Nintendo που αποδίδει εξίσου καλά όταν παίζεις στην τηλεόραση αλλά κι όταν τη χρησιμοποιείς ως φορητή – ίδια παιχνίδια, ίδιος τρόπος χειρισμού, ίδιες δυνατότητες, ίδια απόλαυση. Παίξε κάθε σου παιχνίδι στην τηλεόραση και συνέχισε απρόσκοπτα όταν τη βγάλεις από τη βάση και την πάρεις μαζί σου οπουδήποτε, με το παιχνίδι να μη σταματάει δευτερόλεπτο. Σε κάθε περίπτωση, θα απολαύσεις ανάλυση έως 1080p (τηλεόραση) ή έως 720p (φορητό) και καταπληκτικά γραφικά, όπως και μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών που θα μπορείς να έχεις μαζί τόσο στον καναπέ σου όσο κι εκτός σπιτιού.

Παίξε μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών -The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey και άλλα- στην κονσόλα-φαινόμενο της Nintendo, μαζί με αμέτρητα άλλα δημοφιλή παιχνίδια, σε γραφικά που δε θα πιστεύεις πως προέρχονται από μια φορητή κονσόλα: Mortal Kombat 11, Fortnite, BioShock και πολλά ακόμη σε περιμένουν σε ένα ολοκαίνουριο, ευέλικτο και υβριδικό «σπίτι».