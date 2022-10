NASA: Εντυπωσιακές εικόνες της Γης και της Σελήνης από διαστημόπλοιο

Η αποστολή του διαστημόπλοιου Lucy της NASA είναι η πρώτη που γίνεται για εξερεύνηση των Τρωικών αστεροειδών του Δία, ενός αρχαίου πληθυσμού αστρικών «απολιθωμάτων» που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο.

Ένα χρόνο μετά την εκτόξευσή του, το διαστημόπλοιο Lucy της NASA εστίασε στον πλανήτη Γη και στη Σελήνη καταγράφοντας εκπληκτικές εικόνες, στη διάρκεια του 12ετούς ταξιδιού του για τη μελέτη αστεροειδών, που θεωρούνται απολιθώματα του ηλιακού μας συστήματος.

Η αποστολή του Lucy είναι η πρώτη που γίνεται για εξερεύνηση των Τρωικών αστεροειδών του Δία, ενός αρχαίου πληθυσμού αστρικών «απολιθωμάτων» που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο στην ίδια απόσταση με τον Δία. Για να φτάσει σε αυτούς τους μακρινούς αστεροειδείς, η τροχιά του διαστημικού σκάφους περιλαμβάνει τρεις υποβοηθήσεις γήινης βαρύτητας για να το ενισχύσει στο ταξίδι του.

Το διαστημόπλοιο πήρε το όνομά του από τα απολιθώματα που βρέθηκαν στην Αιθιοπία το 1974, τα οποία είχαν ονομαστεί έτσι από το τραγούδι των Beatles "Lucy In The Sky With Diamonds".

Σύμφωνα με τη NASA, το Lucy πέρασε από τη Γη ένα χρόνο αργότερα, ενώ θα συναντήσει τους πρώτους του Τρωικούς αστεροειδείς το 2027. Οι εικόνες τραβήχτηκαν από το σύστημα Lucy's Terminal Tracking Camera (T2CAM), ένα ζεύγος καμερών που χειρίζεται η Lockheed Martin που αργότερα θα παρακολουθεί τους αστεροειδείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Lucy.

Το πέρασμα του διαστημόπλοιου από τη Γη ήταν πιο κοντά από την τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και ήταν ακόμη και ορατό στους ανθρώπους στη Δυτική Αυστραλία και σε μέρη των ΗΠΑ.

