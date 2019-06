Ένα αλλοιώτικο... ξενοδοχείο στη Λα Πάλμα της Ισπανίας (pics)

View this post on Instagram

?? Click ❤ , if you'd like to #sleep in this #room! ?? !Haz Clic ❤, si te gustaría #dormir en esta #habitación! ?? Klicken Sie ❤, wenn Sie in diesem #Zimmer übernachten wollen! #schlafen #hotelhaciendadeabajo #hotel #luxuryhotel #luxus #luxushotel #Travelgram #LaPalma #Kanaren #Canarias #Canaries #CanaryIslands #Holidays