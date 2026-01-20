Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League, τα ματς της EuroLeague και τον Τσιτσιπά

O κρίσιμος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League, τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και ερυθρόλευκων στην Euroleague και η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Australian Open απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

