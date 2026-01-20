Καταγγελία επιβάτη: «Ροτβάιλερ με δάγκωσε στο βαγόνι του ηλεκτρικού»

Επίθεση σκύλου σε επιβάτη του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή, με τον καταγγέλλων να τονίζει ότι η κατάσταση στα ΜΜΜ είναι ανεξέλεγκτη.

Ο κ. Αλέξης Θωμάς περιγράφοντας το συμβάν, είπε χαρακτηριστικά: «Μπαίνω στον ηλεκτρικό στα Κάτω Πατήσια. Ξαφνικά με το που μπαίνω μέσα, και προσπαθώντας να ξεπεράσω κάτι πατίνια, γιατί ο συρμός ήταν γεμάτος, είναι ένας σκύλος με έναν κύριο συνοδό, χωρίς φίμωτρο. Με αρπάζει το σκυλί, στο πόδι μου, μού λέει μια κυρία "έχετε αίματα"».

Ακολούθως «βγήκα έξω στον σταθμό Αττικής με τον κύριο, έψαχνα τον σταθμάρχη, κάποιον σεκιουριτά, την Αστυνομία, δεν βρήκα κανέναν. Εν τω μεταξύ ο κύριος είχε εξαφανιστεί. Πήγα μόνος μου στο νοσοκομείο» τόνισε μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Θωμάς είπε ότι ο επιβάτης δεν τήρησε κανέναν κανονισμό σε ό,τι αφορά στην μετακίνηση δεσποζόμενων ζώων στα μέσα μεταφοράς. «Το σκυλί δεν είχε φίμωτρο. Ήταν ροτβάιλερ χωρίς φίμωτρο. Έχουμε κι εμείς σκυλιά και τα προσέχουμε. Έκανα αναφορά στην ΣΤΑΣΥ και στο υπουργείο Υποδομών» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Μανιατάκης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, είπε ότι «πλην από τα σκυλιά βοηθείας, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να φέρουν φίμωτρο. Και τα μικρά να είναι σε κλουβί. Και ο ιδιοκτήτης πρέπει να φέρει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού του ζώου. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Είμαστε υπέρμαχοι της υγιεινής και της ασφάλειας των πολιτών. Αλλά την ευθύνη την έχει ο πολίτης που φέρνει μαζί του το ζώο».