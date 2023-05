Ρόδος: Κορυφαίος προορισμός για τις οικογενειακές διακοπές των Πολωνών

Ρόδος: Τα τελευταία χρόνια το «νησί των ιπποτών» αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους Πολωνούς ταξιδιώτες

Την Ρόδο επισκέφθηκε από τις 27 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου η Πολωνή δημοσιογράφος, Monika Witkowska, παρουσιάστρια της δημοφιλούς εβδομαδιαίας τουριστικής εκπομπής στην κρατική πολωνική τηλεόραση TVP «Travels of the Little and the Big», που εστιάζει στις οικογενειακές διακοπές.

Σκοπός του ταξιδιού, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου και τοπικούς επιχειρηματίες, ήταν η προβολή του νησιού στην πολωνική αγορά ως προορισμού για οικογενειακό τουρισμό και για αυτόν τον λόγο στα γυρίσματα συμμετείχαν ο σύζυγος και η 4χρονη κόρη της.

Για τις ανάγκες της εκπομπής της, η M. Witkowska έχει ταξιδέψει οικογενειακώς σε πολλές χώρες του κόσμου, παρουσιάζοντας κάθε φορά χρήσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν το ταξίδι μίας οικογένειας στους προορισμούς αυτούς.

Η εκπομπή για την Ρόδο θα είναι διάρκειας 20΄ και θα μεταδοθεί στις αρχές του 2024, ενώ αποσπάσματα του επεισοδίου έχουν αρχίσει ήδη να προβάλλονται σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές του ίδιου καναλιού, όπου η δημοσιογράφος συμμετέχει ως καλεσμένη, μιλώντας για την ταξιδιωτική εμπειρία της στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια το «νησί των ιπποτών» αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους Πολωνούς ταξιδιώτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Αεροδρομίου «Διαγόρας» της Ρόδου, το 2022 οι αφίξεις Πολωνών τουριστών ανήλθαν στις 167.525, γεγονός που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση των διεθνών επισκεπτών του νησιού.

