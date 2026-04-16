Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Επιστημονικής Ημερίδας της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΡΓΕ/HERGS)

Snapshot Η 2η Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρε ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώ πάνω από 200 διεθνείς επιστήμονες.

Η ημερίδα αποτέλεσε την πρώτη διεπιστημονική πλατφόρμα διαλόγου στην Ελλάδα για ρομποτικές εφαρμογές στην ιατρική πέραν της γυναικολογίας.

Η ελληνική επιστημονική κοινότητα επιδεικνύει αυξανόμενη ετοιμότητα για υιοθέτηση σύνθετων και καινοτόμων ιατρικών πρωτοκόλλων.

Η ΕΡΓΕ δεσμεύεται στην εκπαίδευση ιατρών, θεσμική κατοχύρωση νέων τεχνολογιών και καθολική πρόσβαση ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες με υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Η μεταμόσχευση μήτρας βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού στην Ελλάδα, με την ΕΡΓΕ να προετοιμάζει πρωτόκολλα και εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ασφαλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σύστημα υγείας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ισχυρό αποτύπωμα επιστημονικής προόδου ολοκληρώθηκαν στις 4 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες της 2ης Επιστημονικής Ημερίδας της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΡΓΕ/HERGS).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της HERGS και του Συνεδρίου, Δρ. Ηλία Τσάκο, Χειρουργό Γυναικολόγο:

«Η διοργάνωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιατρική κοινότητα, υπερβαίνοντας τα στενά όρια της γυναικολογίας και καθιερώνοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια διεπιστημονική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κορυφαίων χειρουργών από όλο το φάσμα των ρομποτικών εφαρμογών».

Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας

Διεθνής ακτινοβολία και υψηλού επιπέδου επιστημονικός διάλογος

Η Ημερίδα συγκέντρωσε περισσότερους από 200 διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως δυναμικού κόμβου «υγειονομικής διπλωματίας» και καινοτομίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών συμμετείχε μια εξαιρετική διεθνής επιστημονική ομάδα, στην οποία συγκαταλέγονται: ο Καθηγητής Βασίλειος Τάνος, Πρόεδρος της European Society for Gynaecological Endoscopy, ο Καθηγητής Mats Brännström από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και πρωτοπόρος στη μεταμόσχευση μήτρας, ο Καθηγητής Philippe Van Trappen, διακεκριμένος ειδικός στη γυναικολογική ογκολογία, η Καθηγήτρια Cosima Brucker από το Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ralf Joukhadar από την Ελβετία,και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Henrik Falconer από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη.

Μαζί τους συμμετείχαν κορυφαίοι Έλληνες Καθηγητές διεθνούς φήμης, καθώς και διακεκριμένοι χειρουργοί από πολλαπλές ειδικότητες, με εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική.

Επιστημονικά συμπεράσματα και προοπτικές

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η αυξανόμενη ετοιμότητα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας να υιοθετήσει σύνθετα και καινοτόμα ιατρικά πρωτόκολλα.

Ο Πρόεδρος της ΕΡΓΕ, Δρ. Τσάκος, υπογράμμισε ότι η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη:

στην εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών,

στη θεσμική κατοχύρωση των νέων τεχνολογιών,

και στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, μέσα από ένα πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας και υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας.

Στρατηγικός στόχος: η επόμενη μέρα για την Ελλάδα

Αν και η μεταμόσχευση μήτρας βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού στη χώρα μας, η ΕΡΓΕ προχωρά δυναμικά στη διαμόρφωση των απαραίτητων πρωτοκόλλων και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση του ιατρικού δυναμικού.

Η 2η Επιστημονική Ημερίδα αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, με στόχο την ασφαλή και ηθικά τεκμηριωμένη ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στο ελληνικό σύστημα υγείας.

