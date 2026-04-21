Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026: Στο επίκεντρο η νέα οικονομία της μακροζωίας

Μία από τις βασικές συζητήσεις θα εστιάσει στην έννοια της «100ετούς ζωής» και τις επιπτώσεις της μακροζωίας στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Η Λεμεσός αναμένεται να αποτελέσει τον Απρίλιο του 2026 ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης για την υγεία, την καινοτομία και τις επενδύσεις, με τη διοργάνωση του πρώτου Cyprus EMEA Healthspan Summit, ενός συνεδρίου που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ μακροζωίας, οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Απριλίου στο εμβληματικό Parklane, Resort & Spa στη Λεμεσό και διοργανώνεται από το St. Moritz Longevity Forum, σε συνεργασία με την MHV (Mediterranean Hospitality Venture), η οποία συμμετέχει ως βασικός εταίρος (Main Partner) . Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η «οικονομία της μακροζωίας» στο επίκεντρο των εξελίξεων

Το Cyprus EMEA Healthspan Summit εστιάζει στη μετάβαση από τη θεωρητική έννοια της μακροζωίας στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών και επενδυτικών στρατηγικών που ενισχύουν τα χρόνια υγιούς ζωής. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου όπου η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνοδεύεται από ποιότητα ζωής και παραγωγικότητα .

Οι θεματικές του συνεδρίου καλύπτουν τη βιοτεχνολογία και τις εξελίξεις στην αντιγήρανση, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τα biobanks και τη διαχείριση δεδομένων, τα νέα μοντέλα longevity clinics, καθώς και τον ρόλο των επενδύσεων στη διαμόρφωση της λεγόμενης longevity economy.

Στο Summit συμμετέχουν κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της επιστήμης, μεταξύ των οποίων ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Matteo Renzi, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακαδημαϊκοί καθώς και διεθνείς αξιωματούχοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του κου Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου, Founder & Managing Partner της Invel Real Estate και εκτελεστικό πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της PRODEA Investments, ο οποίος θα συμμετάσχει σε fireside chat με τον κο Matteo Renzi, Γερουσιαστή και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, με τίτλο: «Reimagining Global Growth in the Longevity Century».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου και θα εστιάσει στην έννοια της «100ετούς ζωής» (The 100-Year Life), αναδεικνύοντας τις βαθιές μεταβολές που επιφέρει η μακροζωία στις αγορές, τα επενδυτικά μοντέλα και τη διεθνή οικονομία.

Cyprus EMEA Healthspan Summit

Καθοριστική για τη διοργάνωση είναι η συμβολή της MHV (Mediterranean Hospitality Venture), θυγατρικής εταιρείας της PRODEA Investments.

Η MHV αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της longevity economy στη Μεσόγειο, επενδύοντας σε υποδομές και εμπειρίες που συνδυάζουν την υγεία και την ευεξία, τον τουρισμό υψηλής ποιότητας και την καινοτομία στον τομέα του real estate. Μέσω της παρουσίας της στο Summit, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που συνδέει τις επενδύσεις με τις σύγχρονες ανάγκες μιας κοινωνίας που γηράσκει, αλλά παραμένει ενεργή και παραγωγική.