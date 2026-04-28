Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: 3 στους 4 εφήβους δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους online

Η νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και της Save the Children για την ψηφιακή ευημερία των εφήβων στην Ευρώπη παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 7.500 άτομα ηλικίας 13–18 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και βασικό συμπέρασμά είναι ότι οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ψηφιακή τους καθημερινότητα και την online ανεξαρτησία τους.

Ο Jeffrey DeMarco, Ανώτερος Τεχνικός Σύμβουλος της Save the Children για την προστασία των παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνους, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας κατά την διάρκεια του πάνελ με τίτλο «Μεγαλώνοντας υπεύθυνα και με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο». Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη:

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη, μόλις 1 στους 4 εφήβους αξιολογεί ως «καλή» την ψηφιακή του ευημερία, αναφέροντας συχνά άγχος, κακή ποιότητα ύπνου ή δυσκολία «αποσύνδεσης» από τον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να τους κρατούν online ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν, καθώς το 24% δηλώνει ότι φοβάται πως «θα χάσει κάτι» όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (51%) παραμένουν τελικά συνδεδεμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν προγραμματίσει.

Την ίδια στιγμή, μόνο το ένα τρίτο των εφήβων (34%) καταφέρνει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τον χρόνο χρήσης, παρότι η πλειονότητα δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής στο διαδίκτυο (67%) και πώς να διαχειρίζεται ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας (66%). Ωστόσο, για σχεδόν τους μισούς (46%), η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας ξεπερνά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα πολλοί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν χορηγούμενο περιεχόμενο, να κατανοήσουν τη λειτουργία των αλγορίθμων ή να εντοπίσουν υλικό που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απάντησαν οι έφηβοι στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα, συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13 –18 ετών αποτυπώνοντας μια σύνθετη εικόνα της ψηφιακής τους καθημερινότητας. Συγκεκριμένα:

Για το 69% των νέων, το βασικό κίνητρο χρήσης του διαδικτύου είναι η επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών.

Παράλληλα, η διαχείριση του online χρόνου αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς λιγότεροι από τρεις στους δέκα (26%) συγκεντρώνουν βαθμολογία «καλή» ή «υψηλή», ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) κατατάσσονται στις κατηγορίες «χαμηλή» ή «μέτρια», ποσοστό από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στον δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά, καθώς μόλις το 22% των παιδιών και νέων εμφανίζουν «καλή» ή «υψηλή» επίδοση. Αντίστοιχα, η χώρα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%) εφήβων με «υψηλή» βαθμολογία στον τομέα της Ενδυνάμωσης σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των εννέα χωρών (50%).

Σε επίπεδο συνολικού Δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία θέση μεταξύ των εννέα χωρών, με 70% των νέων να συγκεντρώνουν «καλή» ή «υψηλή» συνολική βαθμολογία (ίδιο ποσοστό με το Ηνωμένο Βασίλειο), ξεπερνώντας τη Γερμανία (69%), την Ισπανία (67%) και την Ολλανδία (64%). Το 29% καταγράφει «χαμηλή» ή «μέτρια» επίδοση, ποσοστό χαμηλότερο από τη Γερμανία (31%), την Ισπανία (33%) και την Ολλανδία (36%).

Με βάση τα ευρήματα, το Ίδρυμα Vodafone και η Save the Children καλούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να θέσουν την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των εφαρμογών τους περιορίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενθαρρύνουν την εξαρτητική χρήση από τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vodafone δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια.

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο το report της έρευνας εδώ: Skills Upload Jr | The Children’s Digital WellBeing Partnership