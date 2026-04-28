Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: 3 στους 4 εφήβους δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους online

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 7.500 άτομα ηλικίας 13–18 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και βασικό συμπέρασμά είναι ότι οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ψηφιακή τους καθημερινότητα και την online ανεξαρτησία τους

Η νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone και της Save the Children για την ψηφιακή ευημερία των εφήβων στην Ευρώπη παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 7.500 άτομα ηλικίας 13–18 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες και βασικό συμπέρασμά είναι ότι οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ψηφιακή τους καθημερινότητα και την online ανεξαρτησία τους.

Ο Jeffrey DeMarco, Ανώτερος Τεχνικός Σύμβουλος της Save the Children για την προστασία των παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνους, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας κατά την διάρκεια του πάνελ με τίτλο «Μεγαλώνοντας υπεύθυνα και με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο». Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη:

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στην Ευρώπη, μόλις 1 στους 4 εφήβους αξιολογεί ως «καλή» την ψηφιακή του ευημερία, αναφέροντας συχνά άγχος, κακή ποιότητα ύπνου ή δυσκολία «αποσύνδεσης» από τον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να τους κρατούν online ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν, καθώς το 24% δηλώνει ότι φοβάται πως «θα χάσει κάτι» όταν είναι offline, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (51%) παραμένουν τελικά συνδεδεμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν προγραμματίσει.

Την ίδια στιγμή, μόνο το ένα τρίτο των εφήβων (34%) καταφέρνει να ρυθμίζει αποτελεσματικά τον χρόνο χρήσης, παρότι η πλειονότητα δηλώνει ότι γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής στο διαδίκτυο (67%) και πώς να διαχειρίζεται ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας (66%). Ωστόσο, για σχεδόν τους μισούς (46%), η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας ξεπερνά τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα πολλοί να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν χορηγούμενο περιεχόμενο, να κατανοήσουν τη λειτουργία των αλγορίθμων ή να εντοπίσουν υλικό που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι απάντησαν οι έφηβοι στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα, συμμετείχαν 450 έφηβοι ηλικίας 13 –18 ετών αποτυπώνοντας μια σύνθετη εικόνα της ψηφιακής τους καθημερινότητας. Συγκεκριμένα:

Για το 69% των νέων, το βασικό κίνητρο χρήσης του διαδικτύου είναι η επικοινωνία με οικογένεια και φίλους, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών.

Παράλληλα, η διαχείριση του online χρόνου αναδεικνύεται ως σημαντική πρόκληση για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς λιγότεροι από τρεις στους δέκα (26%) συγκεντρώνουν βαθμολογία «καλή» ή «υψηλή», ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) κατατάσσονται στις κατηγορίες «χαμηλή» ή «μέτρια», ποσοστό από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στον δείκτη Ψηφιακής Ευημερίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά, καθώς μόλις το 22% των παιδιών και νέων εμφανίζουν «καλή» ή «υψηλή» επίδοση. Αντίστοιχα, η χώρα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (38%) εφήβων με «υψηλή» βαθμολογία στον τομέα της Ενδυνάμωσης σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των εννέα χωρών (50%).

Σε επίπεδο συνολικού Δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία θέση μεταξύ των εννέα χωρών, με 70% των νέων να συγκεντρώνουν «καλή» ή «υψηλή» συνολική βαθμολογία (ίδιο ποσοστό με το Ηνωμένο Βασίλειο), ξεπερνώντας τη Γερμανία (69%), την Ισπανία (67%) και την Ολλανδία (64%). Το 29% καταγράφει «χαμηλή» ή «μέτρια» επίδοση, ποσοστό χαμηλότερο από τη Γερμανία (31%), την Ισπανία (33%) και την Ολλανδία (36%).

Με βάση τα ευρήματα, το Ίδρυμα Vodafone και η Save the Children καλούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να θέσουν την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των εφαρμογών τους περιορίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ενθαρρύνουν την εξαρτητική χρήση από τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vodafone δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια.

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο το report της έρευνας εδώ: Skills Upload Jr | The Children’s Digital WellBeing Partnership

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μάνταλο | Στη διάθεση του Νίκολιτς ενόψει αθηναϊκού ντέρμπι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνους ναυσιπλοϊας

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: 89χρονος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, διένυσε 4 χιλιόμετρα με ταξί και πυροβολούσε ανενόχλητος με καραμπίνα στο Εφετείο - 5 τραυματίες

12:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ - Φωτογραφίες: Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο - Ντοκουμέντο κι από την καραμπίνα με την οποία πυροβολούσε

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ», είπε ο 89χρονος αφού άφησε την καραμπίνα που πυροβόλησε 4 στα δικαστήρια

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στο Εφετείο: «Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

12:07ANNOUNCEMENTS

Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους online

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Είναι δυνατόν να ανάβουν οι μηχανές στις κλούβες όταν κάνουμε δηλώσεις;»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστρια ναρκωτικών, λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της - «Δεν έχουμε στα χέρια μας το επίσημο πόρισμα»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

BP: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου

11:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας» - Η επίσημη ενημέρωση για Σλούκα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής ΕΦΚΑ: «Πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι - Έχασε πολύ αίμα»

11:44ANNOUNCEMENTS

«Δίχως Ηλικία»: Τα Public επενδύουν στην ηλικιακή συμπερίληψη

11:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Τα πέντε διδάγματα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη από την Ελλάδα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό πόκερ ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ - Οι όροι των δύο πλευρών

11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Εφετείο: Πυροβολισμοί με τραυματίες από τον 89χρονο ένοπλο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Συνολικά τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας

11:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Μάχη «γιγάντων» στον ημιτελικό του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Εφετείο: Πυροβολισμοί με τραυματίες από τον 89χρονο ένοπλο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Συνολικά τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ», είπε ο 89χρονος αφού άφησε την καραμπίνα που πυροβόλησε 4 στα δικαστήρια

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής ΕΦΚΑ: «Πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι - Έχασε πολύ αίμα»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ - Φωτογραφίες: Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο - Ντοκουμέντο κι από την καραμπίνα με την οποία πυροβολούσε

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ρόδο: Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της άνανδρης επίθεσης, που ξυλοκόπησε την 22χρονη οδηγό και της έσπασε το πόδι

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Είναι δυνατόν να ανάβουν οι μηχανές στις κλούβες όταν κάνουμε δηλώσεις;»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Συμβαίνει τώρα: Άγνωστος πυροβόλησε με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στο Εφετείο: «Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστρια ναρκωτικών, λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της - «Δεν έχουμε στα χέρια μας το επίσημο πόρισμα»

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας δεν κατεδαφίζονται

10:47LIFESTYLE

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ – Αποχώρησε ο Βασίλης Παπαδρόσος

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα: Το λαμπερό garden party, η συνάντηση με το ζεύγος Τραμπ και η ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ