Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Open Day – Μια Γιορτή για Όλους!

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη σας προσκαλούν το Σάββατο 9 Μαΐου σε ένα ξεχωριστό Open Day, αφιερωμένο στη δημιουργία, τη γνώση και το παιχνίδι με καλεσμένους τους Burger Project που θα ξεσηκώνουν με την ενέργεια και τους ρυθμούς τους μικρούς και μεγάλους!

Μαθητές, γονείς, απόφοιτοι και φίλοι του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολύχρωμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους:

Δημιουργικά workshops και κατασκευές

Διαδραστικά παιχνίδια και ομαδικές δράσεις

Θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα

Ανοιχτά μαθήματα που αναδεικνύουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ρομποτικά εργαστήρια

Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί!

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, Λάμπτρων & Λυσιμάχου 1, Κορωπί

Ώρα: 10:00- 14:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη!