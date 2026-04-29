Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Open Day – Μια Γιορτή για Όλους!
Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη σας προσκαλούν το Σάββατο 9 Μαΐου σε ένα ξεχωριστό Open Day, αφιερωμένο στη δημιουργία, τη γνώση και το παιχνίδι με καλεσμένους τους Burger Project που θα ξεσηκώνουν με την ενέργεια και τους ρυθμούς τους μικρούς και μεγάλους!
Μαθητές, γονείς, απόφοιτοι και φίλοι του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολύχρωμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους:
- Δημιουργικά workshops και κατασκευές
- Διαδραστικά παιχνίδια και ομαδικές δράσεις
- Θεατρικές παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα
- Ανοιχτά μαθήματα που αναδεικνύουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου
- Ρομποτικά εργαστήρια
Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί!
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, Λάμπτρων & Λυσιμάχου 1, Κορωπί
Ώρα: 10:00- 14:00
Η είσοδος είναι ελεύθερη!
