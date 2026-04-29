Εύβοια: Νταλίκα σφήνωσε σε δρόμο του Αλιβερίου λόγω... GPS - Φωτογραφία

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου στο Αλιβέρι της Εύβοιας όταν Γερμανός οδηγός νταλίκας λόγω λάθους του GPS σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο.

Η νταλίκα δεν μπορούσε να περάσει και έμεινε σφηνωμένη για αρκετή ώρα, μέχρι να κοπεί ένα κάγκελο και να απελευθερωθεί το όχημα.

Όπως μετέδωσε το eviaonline, η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.