Εύβοια: Νταλίκα σφήνωσε σε δρόμο του Αλιβερίου λόγω... GPS - Φωτογραφία
Η νταλίκα δεν μπορούσε να περάσει και έμεινε σφηνωμένη για αρκετή ώρα
- Μια νταλίκα σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο του Αλιβερίου λόγω λάθους του GPS.
- Το όχημα παρέμεινε σφηνωμένο για αρκετή ώρα χωρίς να μπορεί να περάσει.
- Για την απελευθέρωση της νταλίκας χρειάστηκε να κοπεί ένα κάγκελο.
- Η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπηκε για αρκετή ώρα εξαιτίας του περιστατικού.
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου στο Αλιβέρι της Εύβοιας όταν Γερμανός οδηγός νταλίκας λόγω λάθους του GPS σφήνωσε σε κεντρικό δρόμο.
Η νταλίκα δεν μπορούσε να περάσει και έμεινε σφηνωμένη για αρκετή ώρα, μέχρι να κοπεί ένα κάγκελο και να απελευθερωθεί το όχημα.
Όπως μετέδωσε το eviaonline, η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.
