Ο Ted Lasso αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα: Πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου για την τέταρτη σεζόν - Βίντεο

Το «Ted Lasso» ετοιμάζεται να επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε η Apple TV, με την πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου.

Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση, με τον κύκλο να ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της σειράς παραμένει ο Τζέισον Σουντέικις (Jason Sudeikis), ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του αγαπημένου προπονητή από το Κάνσας, ενώ σύμφωνα με το Variety έχει και καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού. Μαζί του επανέρχονται βασικά πρόσωπα του καστ, ανάμεσά τους η Χάνα Γουάντινγχαμ (Hannah Waddingham), η Τζούνο Τεμπλ (Juno Temple), ο Μπρετ Γκόλντσταϊν (Brett Goldstein), ο Μπρένταν Χαντ (Brendan Hunt) και ο Τζέρεμι Σουίφτ (Jeremy Swift).

Την ίδια ώρα, η νέα σεζόν φέρνει και φρέσκα πρόσωπα στη σειρά, καθώς στο καστ εντάσσονται η Τάνια Ρέινολντς (Tanya Reynolds), ο Τζουντ Μακ (Jude Mack), η Φέι Μάρσεϊ (Faye Marsay), η Άμπι Χερν (Abbie Hern) και ο Γκραντ Φίλι (Grant Feely). Η προσθήκη νέων χαρακτήρων αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς ο Ted καλείται να διαχειριστεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση.

Στη νέα σεζόν, «ο Ted επιστρέφει στο Ρίτσμοντ αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του καθώς αναλάμβάνει μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της δεύτερης κατηγορίας». Το πρώτο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα προϊδεάζει για μια ιστορία με έμφαση όχι μόνο στην προπονητική καθοδήγηση, αλλά και στη διαμόρφωση χαρακτήρων μέσα από την πίστη, το ρίσκο και την υπέρβαση.

Όπως περιγράφεται στο τρέιλερ, «ο Σουντέικις φαίνεται να προσπαθεί να καθοδηγήσει τις νεαρές παίκτριές του, μαθαίνοντας τους επίσης να ρισκάρουν χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τολμώντας βήματα που δεν θα περίμεναν ποτέ από τους εαυτούς τους». Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά δείχνει να διατηρεί τον γνώριμο συναισθηματικό της πυρήνα, επενδύοντας ξανά στις ανθρώπινες σχέσεις και στις μικρές προσωπικές νίκες.

Σε επίπεδο δημιουργικής ομάδας, ο Τζακ Μπέρντιτ (Jack Burditt) συμμετέχει στους εκτελεστικούς παραγωγούς μαζί με τους Μπρένταν Χαντ, Τζο Κέλι (Joe Kelly), Τζέιν Μπέκερ (Jane Becker), Τζέιμι Λι (Jamie Lee) και Μπιλ Ρούμπελ (Bill Wrubel). Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, που υποδύεται τον Roy Kent, έχει επίσης ενεργό ρόλο πίσω από τις κάμερες ως σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με τη Λιάν Μπόουεν (Leann Bowen), τη Σάρα Γουόκερ (Sarah Walker) και τη Φίμπι Γουόλς (Phoebe Walsh).

Το σενάριο της τέταρτης σεζόν υπογράφει η Τζούλια Λίντον (Julia Lindon), η οποία συνεργάζεται με τον Ντίλαν Μάρον (Dylan Marron). Παράλληλα, ο Μπιλ Λόρενς (Bill Lawrence) παραμένει στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μέσω της Doozer Productions, με τη σειρά να υλοποιείται σε συνεργασία με τη Warner Bros. Television και την Universal Television.

