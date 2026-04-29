Ράτζα Αμπάτ: Ο τελευταίος παράδεισος στη Γη φιλοξενεί πάνω από 1.500 νησιά

Το αρχιπέλαγος Ράτζα Αμπάτ στην Ινδονησία θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους σε βιοποικιλότητα θαλάσσιους βιότοπους στη Γη, αποτελώντας το σπίτι για χιλιάδες είδη ψαριών, μαλακίων και κοραλλιών.

Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του στον Δυτικό Ειρηνικό, έχει καταφέρει να διατηρήσει τους κοραλλιογενείς υφάλους του σε εξαιρετική κατάσταση, μακριά από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η περιοχή ανήκει στο λεγόμενο «τρίγωνο των κοραλλιών» και φιλοξενεί είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, με ορισμένους από τους πιο ιδιαίτερους «χαρακτήρες» του ζωικού βασιλείου.

