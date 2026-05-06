Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν

Το Live A Legacy, μία πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN για τη γυναικεία ενδυνάμωση, επιστρέφει για 7η χρονιά με ανανεωμένη δυναμική, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο επαγγελματικό τοπίο.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, το κοινό δίνει και πάλι ραντεβού στο Ωδείο Αθηνών, με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Αργύρη Αγγέλου. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει στη σκηνή ξεχωριστές ομιλήτριες και ομιλητές, από τον χώρο των επιχειρήσεων, των media, της τεχνολογίας, του αθλητισμού και του χώρου της τέχνης.

Μέσα από προσωπικές διαδρομές και αυθεντικές εμπειρίες οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μοιραστούν όλες αυτές τις αποφάσεις που καθόρισαν τη διαδρομή τους, τις αλλαγές που τόλμησαν, τις προκλήσεις που διαχειρίστηκαν και όσα έμαθαν στην πορεία, προσφέροντας μια πιο αληθινή, σύγχρονη και πολυδιάστατη ματιά στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η φετινή θεματική εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως οι μεταβάσεις καριέρας, οι νέες δεξιότητες, η καινοτομία και ο ρόλος της τεχνολογίας. Στόχος είναι η ανάδειξη πιο τολμηρών και ευέλικτων επαγγελματικών διαδρομών, με έμφαση στην ισότητα και τη συμπερίληψη.