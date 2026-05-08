Promotional Marketing Awards 2026: Η καινοτομία έφερε διακρίσεις στην Imperial Brands Hellas

Η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η δημιουργία ουσιαστικής καταναλωτικής εμπειρίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Imperial Brands Hellas στα Promotional Marketing Awards 2026, όπου η εταιρεία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις για πρωτοβουλίες που συνδυάζουν το consumer engagement με τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η φετινή συμμετοχή αποτέλεσε ορόσημο για την εταιρεία, καθώς για πρώτη φορά η Imperial Brands Hellas συμμετείχε στον θεσμό με το πρόγραμμα BLU RECYCLE, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση υπεύθυνων καταναλωτικών πρακτικών.

Το πρόγραμμα BLU RECYCLE διακρίθηκε συνολικά με τέσσερα βραβεία (Platinum, δύο Gold και ένα Bronze), επιβεβαιώνοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα και το ισχυρό αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά. Ξεχώρισε ιδιαίτερα το Platinum στην κατηγορία Best Incentive Activation για το «BLU RECYCLE – Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών Τσιγάρων στην Ελληνική αγορά», καθώς και το Gold στην κατηγορία Best Loyalty Activation και το Bronze στην κατηγορία Best Environmental / Positive Impact Campaign.

Παράλληλα, η Imperial Brands Hellas διακρίθηκε και μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία της με την εταιρεία Chapter 5, αποσπώντας τρεις επιπλέον βραβεύσεις για δράσεις που αξιοποιούν σύγχρονες πρακτικές omnichannel επικοινωνίας και loyalty activation:

Gold βραβείο στην κατηγορία Best Bundle/Combo Offer για το “Powering Growth with Intelligent Bundle & Combo Offers Across Pulze & Blu!”

Silver βραβείο στην κατηγορία Best Loyalty Activation για το "Pulze & blu bar Loyalty: Your Trust, Our Reward!"

Bronze βραβείο στην κατηγορία Best in Tobacco για το "Elevating Next Generation Products: An Omnichannel Consumer Journey!"

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική προσήλωση της Imperial Brands Hellas στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που συνδυάζουν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον καταναλωτή, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στον τομέα του σύγχρονου promotional marketing.