Γιατί σύγχρονες «μάγισσες» ταξιδεύουν σε έναν αρχαίο ναό της Τουρκίας

Αεροφωτογραφία του Ιερού Χώρου της Εκάτης στη Λάγινα, στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας. Κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στον 3.000 ετών Ναό της Εκάτης στη Λάγινα — ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αρχαίων παγανιστικών λατρειών στη νοτιοδυτική Τουρκία — αποκαλύφθηκαν η πύλη εισόδου και καταστήματα της αρχαίας πόλης. (Φωτογραφία: Durmus Genc/Anadolu μέσω Getty Images)

Snapshot Ο ναός της Λάγινας στη Μούγλα της Τουρκίας είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός ναός αφιερωμένος αποκλειστικά στη θεά Εκάτη παγκοσμίως.

Η λατρεία της Εκάτης, που σχετίζεται με τη μαγεία, τα σταυροδρόμια και τις μεταβάσεις, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πιστούς που επισκέπτονται τον ναό για πνευματικούς λόγους.

Στην αρχαιότητα, ο ναός και η Ιερά Οδός που τον συνέδεε με τη Στρατονίκεια ήταν κέντρο μεγάλων θρησκευτικών πομπών, όπως η τελετή του ιερού κλειδιού που συμβόλιζε μεταβάσεις ζωής και θανάτου.

Η σημασία της Λάγινας ενισχύθηκε μετά το 88 π.Χ. με τη ρωμαϊκή υποστήριξη και το φεστιβάλ «Εκατήσια Ρωμάια», που προσέλκυε επισκέπτες από όλο τον αρχαίο κόσμο.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Λάγινας αποτελεί σημαντικό μνημείο για την ιστορία της περιοχής, με διατηρημένα αρχαία ερείπια, ζωφόρους και σημάδια σεισμών, ενώ παραμένει ενεργός τόπος λατρείας και σήμερα.

Το ιερό της Λάγινας στα Μούγλα της Τουρκίας αποτελεί έναν εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος θεωρούνταν κάποτε «πύλη» προς έναν άλλο κόσμο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ναό της Εκάτης που σώζεται ως σήμερα και γι' αυτό γίνεται συχνά τόπος προσέγγισης αυτών που ονομάζονται «σύγχρονες μάγισσες».

Η επαρχία Μούγλα, στη νοτιοδυτική Τουρκία, προσφέρει όλα όσα περιμένει κανείς από αυτή τη γωνιά της Μεσογείου: ηλιόλουστες ακτές, άγρια βουνά και τα ερείπια πανάρχαιων πολιτισμών.

Πίσω όμως από τα γνωστά αξιοθέατα, κρύβεται ένας τόπος πολύ διαφορετικός από τους συνηθισμένους τουριστικούς προορισμούς. Ένα σημείο που προσελκύει έναν αφοσιωμένο – και συχνά μυστικοπαθή – κύκλο επισκεπτών, όχι για ξεκούραση ή διακοπές, αλλά για λόγους βαθιά πνευματικούς.

Περίπου μία ώρα βόρεια από την παραθαλάσσια πόλη Ακιάκα βρίσκεται η Λάγινα, όπου σώζεται ο μεγαλύτερος γνωστός ναός αφιερωμένος στην Εκάτη, την αρχαία ελληνική θεότητα που συνδέθηκε με τη μαγεία, τη Σελήνη, τα σταυροδρόμια και την επικοινωνία με τον κόσμο των νεκρών.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες αρχαιοελληνικές και ρωμαϊκές θεότητες, η λατρεία της Εκάτης δεν περιορίστηκε στην ιστορία. Ακόμη και σήμερα, η θεά διατηρεί πιστούς σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους ταξιδεύουν μέχρι το ιερό της για να αφήσουν προσφορές και να βιώσουν – όπως λένε – την ιδιαίτερη ενέργεια του χώρου.

Ο μεγαλύτερος ναός της Εκάτης στον κόσμο

Το ιερό της Λάγινας αποτελεί σήμερα έναν εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο, γεμάτο κίονες και ερείπια που αποτυπώνουν τη μορφή ενός τόπου ο οποίος θεωρούνταν κάποτε «πύλη» προς έναν άλλο κόσμο.

«Είναι ο μοναδικός ναός αυτού του μεγέθους στον κόσμο που χτίστηκε αποκλειστικά για τη θεά Εκάτη», εξηγεί ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Παμούκαλε, Μπιλάλ Σογιούτ, ο οποίος διευθύνει τις ανασκαφές τόσο στη Λάγινα όσο και στην κοντινή αρχαία πόλη Στρατονίκεια.

Οι δύο περιοχές συνδέονταν στην αρχαιότητα μέσω της λεγόμενης Ιεράς Οδού, ενός λιθόστρωτου δρόμου μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων. Κατά μήκος της διαδρομής υπήρχαν πηγές, πηγάδια και μικροί οικισμοί, ενώ από εκεί περνούσαν μεγάλες θρησκευτικές πομπές.

«Στην αρχαιότητα, τεράστιες πομπές ακολουθούσαν αυτή τη διαδρομή», αναφέρει ο Σογιούτ.

Το τελετουργικό του «ιερού κλειδιού»

Ανάμεσα στις σημαντικότερες τελετές ήταν εκείνη της μεταφοράς του ιερού κλειδιού. Μια νεαρή κοπέλα, γνωστή ως “κλειδοῦχος”, μετέφερε το ιερό κλειδί από τη Λάγινα στη Στρατονίκεια, συνοδευόμενη από χορωδίες και πλήθος πιστών.

«Το κλειδί αυτό δεν άνοιγε μόνο φυσικές πόρτες», εξηγεί η ερευνήτρια και συγγραφέας Χιουμά Ζεϊμπέκ, που έχει μελετήσει τη λατρεία της Εκάτης. «Συμβόλιζε τη μετάβαση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, το συνειδητό και το ασυνείδητο, το παλιό και το νέο».

Σύμφωνα με τη Ζεϊμπέκ, η Εκάτη θεωρούνταν «φύλακας των ορίων», μια θεότητα που καθοδηγούσε όσους βίωναν κρίσεις ή μεγάλες προσωπικές μεταμορφώσεις.

Η ίδια συνδέει την Εκάτη με τη μορφή της «σοφής ηλικιωμένης γυναίκας», μιας αρχέγονης γυναικείας φιγούρας που, όπως λέει, φτάνει μέχρι τις μητριαρχικές θεότητες της νεολιθικής εγκατάστασης του Τσατάλ Χιουγιούκ, στην κεντρική Τουρκία, πριν από περίπου 8.000 χρόνια.

Από τη Ρώμη στη σύγχρονη λατρεία

Η σημασία της Λάγινας αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά το 88 π.Χ., την εποχή της σύγκρουσης της Ρώμης με τον Μιθριδάτη του Πόντου.

Ενώ πολλές πόλεις της περιοχής είχαν ταχθεί στο πλευρό του Μιθριδάτη, η Στρατονίκεια υποστήριξε τελικά τους Ρωμαίους, οι οποίοι μετά τη νίκη τους αντάμειψαν την πόλη επενδύοντας σημαντικά στον Ναό της Εκάτης.

Τότε καθιερώθηκε και το φεστιβάλ “Εκατήσια-Ρωμάια”, μια ετήσια γιορτή που προσέλκυε επισκέπτες από ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο.

Ακόμη και σήμερα, η Λάγινα εξακολουθεί να λειτουργεί ως τόπος προσκυνήματος.

Σύγχρονοι πιστοί της Εκάτης, όπως η συγγραφέας Σορίτα ντ’ Εστέ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ιέρεια και ασκούμενη της μαγείας, επισκέπτονται το ιερό αναζητώντας μια βαθιά πνευματική εμπειρία.

Για αρκετούς, ακόμη και η διαδρομή προς τον ναό έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς περνά από ένα σύγχρονο τριπλό οδικό σταυροδρόμι κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με τρεις τεράστιες καμινάδες — μια εικόνα που θυμίζει τον ρόλο της Εκάτης ως θεάς των σταυροδρομιών.

Οι προσφορές και οι «σύγχρονες μάγισσες»

Αν και πολλοί επισκέπτες αρκούνται στην ατμόσφαιρα του χώρου, κάποιοι αφήνουν κρυφά προσφορές ανάμεσα στα ερείπια: σκόρδα, ρόδια, μήλα, σιτάρι ή ακόμη και ψάρια.

Οι αρχαιολόγοι αποθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στα μνημεία, ωστόσο οι προσφορές θυμίζουν έντονα τα τελετουργικά που πραγματοποιούνταν εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ο Σογιούτ επισημαίνει ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι πιστοί ακολουθούν νέες μορφές λατρείας της Εκάτης, ενώ η δημοφιλία της συνδέεται και με τη μεταβολή της εικόνας της μέσα στους αιώνες.

Στα αρχαιότερα κείμενα, όπως η «Θεογονία» του Ησίοδου, η Εκάτη παρουσιάζεται ως μία πανίσχυρη και σεβαστή θεότητα, που έλαβε εξουσία στη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα από τον ίδιο τον Δία.

Αργότερα όμως η εικόνα της άλλαξε. Ο Τούρκος ερευνητής Εμράχ Ουρτεκίν εκτιμά ότι σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή έπαιξε ο Ευριπίδης, ο οποίος στη «Μήδεια» συνέδεσε την Εκάτη με τη σκοτεινή μαγεία και τη μαγγανεία.

Κατά τον Μεσαίωνα, η θεά ταυτίστηκε ακόμη περισσότερο με τη μαγεία, σε μια εποχή όπου – σύμφωνα με τη Ζεϊμπέκ – η ευρωπαϊκή κοινωνία αντιμετώπιζε με καχυποψία τη γυναικεία σοφία και γνώση.

Τελετές σε όλο τον κόσμο

Σήμερα, οι ακόλουθοι της Εκάτης εξακολουθούν να τη συνδέουν με τη μαγεία, όμως όχι απαραίτητα με αρνητικό τρόπο. Για πολλούς αποτελεί μια κοσμική καθοδηγήτρια, θεότητα των μεταβάσεων και του φωτός.

Τελετές αφιερωμένες στην Εκάτη πραγματοποιούνται πλέον σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ο ερευνητής Ουρτεκίν περιγράφει μάλιστα ότι παρακολούθησε τελετή στη Γερμανία, σε ιδιωτικό χώρο, όπου πιστοί άφηναν κρασί και φαγητό ως προσφορές, ψάλλοντας ύμνους βασισμένους σε αρχαία ελληνικά κείμενα.

Παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των πιστών της Εκάτης σήμερα, η κοινότητα “Covenant of Hekate”, που ίδρυσε η ντ’ Εστέ, υποστηρίζει ότι διαθέτει εκατοντάδες μέλη διεθνώς.

Ένας αρχαιολογικός θησαυρός

Πέρα από τη μυστικιστική του διάσταση, ο αρχαιολογικός χώρος της Λάγινας θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός και για την ιστορία της τουρκικής αρχαιολογίας.

Στη δεκαετία του 1890, αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες ανασκαφές του Οσμάν Χαμντί Μπέη, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» της αρχαιολογίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Χάρη στις παρεμβάσεις του, εντυπωσιακές ζωφόροι του ναού — που απεικόνιζαν Αμαζόνες σε σκηνές ειρήνης αντί πολέμου — δεν μεταφέρθηκαν λαθραία στην Αυστρία και παρέμειναν στην Τουρκία. Σήμερα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης και στο Μουσείο της Μούγλα.

Ο ίδιος ο ναός, χτισμένος κυρίως τον 1ο αιώνα π.Χ., συνδυάζει ιωνικά και κορινθιακά στοιχεία, ενώ στα ερείπια σώζονται χαράγματα, διπλοί πέλεκεις και μυστηριακά σύμβολα.

Σύμφωνα με τον Σογιούτ, η Λάγινα λειτουργεί σχεδόν σαν «μουσείο σεισμών», καθώς οι ζημιές από μεγάλες αρχαίες δονήσεις έχουν διατηρηθεί ορατές μέχρι σήμερα.

