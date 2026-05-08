Κριστιάνο Ρονάλντο: Η άσεμνη χειρονομία του στο κοινό που του φώναζε «Μέσι, Μέσι» - Βίντεο

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε και έφτασε τα 971 επίσημα γκολ στην καριέρα του, πλησιάζοντας το ορόσημο των 1.000 γκολ.

Η Αλ Νασρ νίκησε την Αλ Σαμπάμπ με 4

2 σε κρίσιμο ματς της Σαουδαραβικής Pro League.

Ο Ζοάο Φέλιξ πέτυχε χατ

τρικ και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Ο Ρονάλντο αντιμετώπισε συνθήματα για τον Λιονέλ Μέσι από τους οπαδούς, απαντώντας με χειρονομία χωρίς να επηρεαστεί.

Η νίκη διατηρεί την Αλ Νασρ στην κορυφή της βαθμολογίας και ενισχύει τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου.

Σε έναν αγώνα όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε ξανά και πλησίασε ακόμα περισσότερο το ορόσημο των 1.000 γκολ στην καριέρα του, βίωσε μια άβολη στιγμή όταν το όνομα του διαχρονικού του αντιπάλου, Λιονέλ Μέσι, ακούστηκε από τις κερκίδες.

Οι οπαδοί της Αλ Νασρ φώναζαν «Μέσι, Μέσι» κατά τη διάρκεια της νίκης της ομάδας τους, ωστόσο ο Πορτογάλος σταρ απάντησε με μια χειρονομία σαν να διευθύνει ορχήστρα, δείχνοντας ατάραχος απέναντι στα συνθήματα.

Har oprigtigt ondt af Ronaldo. Overalt han går, bliver han mødt med Messi-tilråb, og det æder ham op. pic.twitter.com/4zCTqnBIB4 — Den Hemmelige Culé (@HemmeligeCule) May 8, 2026

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 4-2 της Αλ Σαμπάμπ σε ένα κρίσιμο ματς για την κορυφή της Σαουδαραβικής Pro League. Με το γκολ που σημείωσε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 971 επίσημα γκολ στην καριέρα του, μόλις 29 μακριά από το ιστορικό όριο των 1.000 γκολ, ένα επίτευγμα που κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα σε επαγγελματικό επίπεδο.

KID SHOWS CR7 HOW TO WALK OUT IN STYLE ??



This hilarious moment happened when the child accompanying Cristiano Ronaldo onto the pitch copied his iconic “calm down” gesture with his hands ??#CristianoRonaldo #AlNassr #Football #Fans #Funny pic.twitter.com/4hSd95NO8D — MARCA in English ?? (@MARCAinENGLISH) May 7, 2026

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος επιθετικός πέτυχε χατ-τρικ, οδηγώντας την Αλ Νασρ στη νίκη και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του συλλόγου για τον τίτλο. Ο Φέλιξ άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και σκόραρε ξανά στο 10ο, ενώ ο Γιανίκ Καράσκο μείωσε για την Αλ Σαμπάμπ στο 30ο λεπτό, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε το δικό του γκολ στο 75ο λεπτό, φέρνοντας τον ακόμα πιο κοντά στο ιστορικό ορόσημο και στέλνοντας τους οπαδούς της Αλ Νασρ σε έξαλλη χαρά. Τη νίκη επιβεβαίωσε ο Ζοάο Φέλιξ, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 98ο λεπτό από την άσπρη βούλα, κατακτώντας τον τίτλο του MVP του αγώνα σε μια καθοριστική βραδιά για τον σαουδαραβικό σύλλογο.

Η νίκη αυτή διατηρεί την Αλ Νασρ στην κορυφή της βαθμολογίας και ανεβάζει τη δυναμική της στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου στη Σαουδαραβική Pro League. Η