Ανακαλύφθηκαν ίχνη γιγάντιου καλαμαριού: Μεγαλύτερο από σχολικό λεωφορείο, με μάτια σαν μεγάλη πίτσα

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν Αυστραλοί επιστήμονες, οι οποίοι εντόπισαν ίχνη από ένα εξαιρετικά σπάνιο γιγάντιο καλαμάρι, καταγράφοντας για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια την παρουσία του είδους στην περιοχή.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental DNA.

«Η ανακάλυψη στοιχείων για την ύπαρξη ενός γιγάντιου καλαμαριού εξάπτει πραγματικά τη φαντασία του κόσμου», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, δρ Τζόρτζια Νέστερ από το Minderoo OceanOmics Centre του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας, σύμφωνα με το Oceanographic magazine.

Και όχι άδικα. Ελάχιστα πλάσματα στον πλανήτη προκαλούν τόσο δέος όσο αυτό το τεράστιο καλαμάρι, το οποίο μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 13 μέτρα - μεγαλύτερο ακόμη και από σχολικό λεωφορείο. Τα μάτια του, που έχουν μέγεθος μεγάλης πίτσας, θεωρούνται τα μεγαλύτερα στον ζωικό κόσμο.

Ζει στο «λυκόφως» των ωκεανών

Παρά το τεράστιο μέγεθός του, το γιγάντιο καλαμάρι σπάνια καταγράφεται από κάμερες, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο είδος που ζει στη λεγόμενη «ζώνη του λυκόφωτος» των ωκεανών, σε βάθη που φτάνουν ακόμη και τα 600 μέτρα.

Ωστόσο, η αυστραλιανή επιστημονική ομάδα κατάφερε να εντοπίσει το αμέσως επόμενο καλύτερο στοιχείο: περιβαλλοντικό DNA (eDNA), δηλαδή γενετικό υλικό που αφήνουν τα ζώα στο νερό χωρίς να γίνονται ορατά.

Οι επιστήμονες πραγματοποιούσαν έρευνα σε υποθαλάσσια φαράγγια βάθους περίπου 4.500 μέτρων ανοιχτά της ακτής Νινγκάλου, στη Δυτική Αυστραλία, όταν εντόπισαν ίχνη DNA από τα μυστηριώδη αυτά μαλάκια.

Η ανακάλυψη αποτελεί την πρώτη καταγραφή γιγάντιου καλαμαριού στα νερά της Δυτικής Αυστραλίας εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

«Πρόκειται για την πρώτη ανίχνευση γιγάντιου καλαμαριού στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας μέσω πρωτοκόλλων eDNA και τη βορειότερη καταγραφή του είδους στον ανατολικό Ινδικό Ωκεανό», δήλωσε η δρ Λίζα Κίρκεντεϊλ, επικεφαλής Υδρόβιας Ζωολογίας και επιμελήτρια μαλακίων στο Μουσείο της Δυτικής Αυστραλίας, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

https://www.youtube.com/watch?v=T_JRvek84JU

Πάνω από 1.000 δείγματα και άγνωστα είδη

Τα ίχνη του γιγάντιου καλαμαριού ήταν μόνο ένα μέρος των περισσότερων από 1.000 δειγμάτων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, η οποία πραγματοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος Falkor του Schmidt Ocean Institute.

Συνολικά, οι επιστήμονες εντόπισαν ενδείξεις για 226 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων μεγάλα θαλάσσια ζώα όπως η φάλαινα του Κυβιέ και η πυγμαία φυσητήρας.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και είδη που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ ξανά στα νερά της Δυτικής Αυστραλίας, όπως:

ο «καρχαρίας-προσκυνητής»,

το «απρόσωπο» χέλι cusk,

το λεπτό snaggletooth,

αλλά και οργανισμοί που ενδέχεται να είναι εντελώς άγνωστοι στην επιστήμη.

«Υπάρχει μια τεράστια βαθιά θαλάσσια βιοποικιλότητα που μόλις τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε», ανέφερε η Νέστερ.

Το πιο μυστηριώδες πλάσμα των θαλασσών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζωντανό γιγάντιο καλαμάρι καταγράφηκε για πρώτη φορά σε κάμερα μόλις το 2004, ενώ έκτοτε έχουν υπάρξει ελάχιστες επιβεβαιωμένες παρατηρήσεις, παρά το γεγονός ότι νεκρά ή ετοιμοθάνατα άτομα εντοπίζονται περιστασιακά σε ρηχά νερά ή ξεβράζονται στις ακτές.

Παρόλα αυτά, το γιγάντιο καλαμάρι δεν είναι το μεγαλύτερο ασπόνδυλο του πλανήτη.

Τον τίτλο κατέχει το λεγόμενο «κολοσσιαίο καλαμάρι», το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 500 κιλά.

Μάλιστα, το 2025 ένα νεαρό κολοσσιαίο καλαμάρι καταγράφηκε να κολυμπά κοντά στα Νησιά Σάντουιτς, στην πρώτη βιντεοσκόπηση του είδους στο φυσικό του περιβάλλον.

«Είναι τα πρώτα επιβεβαιωμένα πλάνα κολοσσιαίου καλαμαριού στο φυσικό του σπίτι, στα βάθη της θάλασσας», δήλωσε η ερευνήτρια καλαμαριών Κατ Μπόλσταντ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, η οποία επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο.

«Ειλικρινά, πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές παρατηρήσεις που έχουμε δει ποτέ», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης