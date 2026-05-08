Αιθιοπία: Έφερε στον κόσμο πεντάδυμα μετά από 12 χρόνια προσπαθειών

Μία 35χρονη γυναίκα στην Αιθιοπία έφερε στον κόσμο πεντάδυμα μετά από 12 χρόνια προσπαθειών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Μια 35χρονη γυναίκα γέννησε σπάνια πεντάδυμα στην πολιτεία Χαράρι της Αιθιοπίας μετά από 12 χρόνια προσπαθειών. Η Μπεντρίγια Άντεμ είπε ότι η ίδια και ο σύζυγός της ήταν «πολύ χαρούμενοι» που «ευλογήθηκαν με πέντε παιδιά ταυτόχρονα», τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι, τα οποία χαίρουν όλα άκρας υγείας.

«Δεν μπορώ να εκφράσω την ευτυχία μου με λόγια», είπε στο BBC, θυμούμενη πώς ήταν «γεμάτη κατάθλιψη και πόνο» μέχρι που οι προσευχές της εισακούστηκαν. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Hiwot Fana δρ. Μοχάμεντ Νουρ Αμπντουλάχι, δήλωσε ότι η μητέρα και τα μωρά παρέμειναν υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Τα μωρά ζύγιζαν μεταξύ 1,3 και 1,4 κιλών.

Δήλωσε στο BBC ότι τα νεογέννητα που ζυγίζουν περισσότερο από ένα κιλό έχουν υψηλές πιθανότητες επιβίωσης και υγιούς ανάπτυξης. Ο γιατρός δήλωσε στο BBC ότι η Μπεντρίγια είχε συλλάβει φυσιολογικά, χωρίς τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), την οποία δεν προσφέρει το νοσοκομείο.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα πολλαπλών γεννήσεων εάν μπορούν να μεταφερθούν περισσότερα από ένα έμβρυα. Η πιθανότητα να συλλάβει κανείς πεντάδυμα με φυσικό τρόπο είναι περίπου μία στα 55 εκατομμύρια.

Ο γιατρός είπε ότι ο τοκετός έγινε με καισαρική τομή το βράδυ της Τρίτης. «Λάμβανε τακτική ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και ενημερώθηκε ότι είχε συλλάβει περισσότερα από ένα μωρά. Είχε πλήρη και κατάλληλη ιατρική βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια», είπε ο Μοχάμεντ, καθώς περιέγραψε τον «ενθουσιασμό» της.

Η Μπεντρίγια είπε ότι αρχικά της είχαν πει ότι ήταν έγκυος σε τέσσερα μωρά, αλλά όταν γέννησε...εμφανίστηκε ένα ακόμα. «Προσευχήθηκα για ένα μόνο παιδί και ο Αλλάχ μου έδωσε πέντε», είπε, μιλώντας για το πώς ένιωσε κατά τη διάρκεια της «μακράς αναμονής» της.

Η ίδια έγινε μητέρα για πρώτη φορά, ενώ ο σύζυγός της είχε ήδη ένα παιδί από άλλο γάμο, το οποίο ζούσε μαζί τους. «Μου έλεγε ότι το να έχω ένα παιδί ήταν αρκετό και ότι δεν έπρεπε να ανησυχώ, αλλά βαθιά μέσα μου υπέφερα - ψυχολογικά και συναισθηματικά - καθώς όλο το χωριό αμφισβητούσε την αδυναμία μου να γεννήσω», είπε.

«Αυτό που έζησα στο παρελθόν μοιάζει με ένα μακρινό όνειρο, ένα όνειρο που δεν θέλω καν να θυμάμαι», πρόσθεσε. «Πέρασα 12 χρόνια μέσα στον πόνο. Κρυβομουν και προσευχόμουν συνεχώς για παιδιά, επιτέλους, ο Αλλάχ με άκουσε». Η 35χρονη είναι αγρότισσα και δεν είναι σίγουρη πώς θα συντηρούσε τη νεοσύστατη οικογένειά της. «Αλλά πιστεύω ότι ο Αλλάχ θα φροντίσει, τα παιδιά μου, μέσω της υποστήριξης της κοινότητάς μου και της κυβέρνησης». Οι «πέντε ευλογίες» τις όπως τις αποκαλει, έχουν ονομαστεί Ναΐφ, Αμμάρ, Μουνζίρ, Ναζίρα και Ανσάρ.

