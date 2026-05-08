Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο Διακρίνεται Παγκοσμίως στο Πρόγραμμα «Made to Move Communities» της Otis

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε το Γενικό Λύκειο Φιλοθέης, το οποίο αναδείχθηκε Global Co-Champion στο παγκόσμιο πρόγραμμα «Made to Move Communities» (MTMC) της Otis Worldwide Corporation. Την ίδια διάκριση απέσπασε και σχολική ομάδα από το Χονγκ Κονγκ.

Το πρόγραμμα MTMC αποτελεί τη ναυαρχίδα των πρωτοβουλιών της Otis στον τομέα της εκπαίδευσης STEM και της κοινωνικής προσφοράς, φέρνοντας περισσότερους από 200 μαθητές λυκείου από 18 σχολεία σε 14 χώρες και περιοχές, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για πραγματικές κοινωνικές προκλήσεις.

Η ελληνική ομάδα, με την υποστήριξη της Otis Ελλάδας, ανέπτυξε μια καινοτόμο λύση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα «έξυπνο» σύστημα έκτακτης ανάγκης σε μορφή container, το οποίο ανιχνεύει απότομες μεταβολές στη βροχόπτωση και ενεργοποιεί προληπτικούς μηχανισμούς προστασίας για ευάλωτους πολίτες σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πλημμυρών. Η πρόταση απαντά σε ένα κρίσιμο ζήτημα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τεχνολογίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η διάκριση αυτή συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 35.000 δολαρίων, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση για τη δημόσια εκπαίδευση, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών.

Η επιτυχία αυτή έχει ισχυρό εθνικό συμβολισμό, καθώς ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο διακρίνεται σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων στη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αντίκτυπου.

«Αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης, να παρακολουθούμε αυτούς τους μαθητές να εξελίσσονται και να εφαρμόζουν τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης σε προκλήσεις της καθημερινής ζωής», δήλωσε ο Πέτρος Ματζάκος, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το επίτευγμά τους και ευγνώμονες προς το προσωπικό μας και τους εθελοντές μέντορες της Otis, που κατέστησαν δυνατή αυτή την εμπειρία, καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτήν».

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης για αυτή τη σημαντική διεθνή διάκριση», δήλωσε ο William Vikatos, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Otis Ελλάδας & Κύπρου. «Το έργο τους αποδεικνύει ότι το νεανικό ταλέντο, όταν υποστηρίζεται μέσω της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης, μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία με ουσιαστικό σκοπό για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων. Η διάκριση αυτή φέρνει ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής και αντικατοπτρίζει πλήρως το πνεύμα του “Made to Move Communities”: την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ώστε να αξιοποιεί το STEM και την καινοτομία για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινωνιών».

τη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

τη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόκληση «Made to Move Communities», επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.otis.com/el/gr/koinoniki-efthini/mtmc

