Surprice Mobility: Η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με εταιρικό σταθμό στην Ιταλία

Ο νέος σταθμός στο Milan Malpensa σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα για την τεχνολογικά εξελισσόμενη ανάπτυξη της εταιρείας στην Ευρώπη, με πυξίδα την ποιότητα

Newsbomb

Surprice Mobility: Η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με εταιρικό σταθμό στην Ιταλία
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Surprice Mobility ανακοινώνει την επίσημη λειτουργία του νέου εταιρικού της σταθμού στο Milan Malpensa Airport (MXP), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, αλλά και για την ελληνική επιχειρηματικότητα στον διεθνή κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων.

Με το άνοιγμα του νέου σταθμού, η Surprice Mobility γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που αποκτά εταιρική παρουσία στην Ιταλία, μία από τις πιο ανταγωνιστικές και στρατηγικά σημαντικές αγορές κινητικότητας στην Ευρώπη. Η λειτουργία του σταθμού στο Milan Malpensa αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία μέσα από άμεση επένδυση, ισχυρότερο λειτουργικό έλεγχο και πιο σταθερή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το Milan Malpensa αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πύλες εισόδου στην Ιταλία, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες κάθε χρόνο. Για τη Surprice Mobility, ο νέος σταθμός δεν αποτελεί απλώς επέκταση σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, αλλά μια στρατηγική δέσμευση για υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας, σύγχρονο στόλο και πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης σε μία αγορά ιδιαίτερης εμπορικής σημασίας.

Ο σταθμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία και υποστηρίζεται από έμπειρη τοπική ομάδα, προσφέροντας στους πελάτες πρόσβαση σε διαφοροποιημένο στόλο, ξεκάθαρη επικοινωνία, ανταγωνιστικές επιλογές ενοικίασης και άμεση τοπική υποστήριξη από τη στιγμή της άφιξής τους στο Milan Malpensa.

«Το Milan Malpensa είναι πολύ περισσότερα από ένας νέος σταθμός για τη Surprice Mobility. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την επόμενη ημέρα του brand μας», δήλωσε ο Νίκος Πασπαλάκης, CEO της Surprice Mobility. «Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου μας που αποκτά εταιρικό σταθμό στην Ιταλία, κάνουμε ένα βήμα με στρατηγική αλλά και συμβολική αξία. Το Μιλάνο εκφράζει τη φιλοδοξία μας να αναπτυσσόμαστε με πυξίδα την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη αξία — επενδύοντας σε αγορές όπου η Surprice μπορεί να χτίσει ισχυρότερη λειτουργία, καλύτερη εμπειρία πελάτη και ένα πιο αξιόπιστο διεθνές δίκτυο κινητικότητας.»

Το άνοιγμα του εταιρικού σταθμού στο Milan Malpensa εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Surprice Mobility να εξελιχθεί από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές brand ενοικίασης αυτοκινήτων σε ένα πιο δομημένο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο δίκτυο κινητικότητας. Μέσα από επιλεγμένες εταιρικές επενδύσεις, βελτιωμένα συστήματα και ισχυρότερα λειτουργικά πρότυπα, η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει πιο σταθερή εμπειρία στους πελάτες της και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και brokers της σε στρατηγικές αγορές.

Οι πελάτες που επιλέγουν τη Surprice Mobility στο Milan Malpensa μπορούν να αναμένουν μια πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης, ξεκάθαρη επικοινωνία, τοπική υποστήριξη και πρόσβαση σε στόλο που καλύπτει διαφορετικές ταξιδιωτικές ανάγκες — από ευέλικτες λύσεις πόλης έως μεγαλύτερα οχήματα για οικογένειες και επαγγελματικά ταξίδια.

Ο νέος σταθμός είναι διαθέσιμος για κρατήσεις μέσω των επίσημων καναλιών της Surprice Mobility και επιλεγμένων συνεργαζόμενων πλατφορμών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του για το «Qatargate»

13:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στην Αλίσια Κις: Τα 10 μουσικά διαμάντια του Κλάιβ Ντέιβις και η αποτυχία με τους Milli Vanilli

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δασκαλάκη: Στη φυλακή κι ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος - Κατηγορείται για ηθική αυτουργία

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία - «Είναι ένας εφιάλτης»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του Jungkook των BTS - Καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκισης και αναμένεται να απελαθεί

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

12:34ΥΓΕΙΑ

Υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση: Πώς να τη ρίξετε και πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

12:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς πήρε έναν… υπνάκο στο Ιορδανία – Αλγερία

12:27LIFESTYLE

Zendaya: Με αποκαλυπτικό Louis Vuitton στην πρεμιέρα του «Spider-Man» στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Ημαθία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη η 64χρονη αδελφή του

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουρίστας ρίσκαρε τη ζωή του στους καταρράκτες για να σώσει το κινητό του - Βίντεο

12:08LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές μέχρι τελικής πτώσης - Ποιοι σαρώνουν στη βραδινή ζώνη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταγγελία ότι ζητήθηκε από πλήρωμα ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μπει σε πλοίο με ασθενή

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποχαιρέτησαν και τι ισχύει με την τρίτη θέση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

07:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρή, τη θάψαμε στη φύση»: Το μοιραίο σημείωμα των απαγωγέων που ενημερώνει την παρουσιάστρια Νάνσι Γκάθρι για τον θάνατο της μητέρας της

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε φίλη της Σταυρούλας Λεβεντάκη στη θέα του δολοφόνου: «Βρωμιάρη με σκυμμένο το κεφάλι πρέπει να είσαι» - Με αλεξίσφαιρο και υπό δρακόντεια μέτρα στον ανακριτή ο Σκοπιανός

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛΑΣ, πέμπτη η Καρυστιανού, στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τζίρο... 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική - Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς - Τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 17χρονος που εμπλέκεται σε κύκλωμα σαδιστών - Εκφόβιζε και εκβίαζε ανήλικες

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποχαιρέτησαν και τι ισχύει με την τρίτη θέση

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η ανάρτηση των γονιών του που τον εξόργισε - «Θέλω να με αφήσουν ήσυχο»

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ