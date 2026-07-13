Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά μέσα από τους αριθμούς - Τι είδαμε μετά από 100 αγώνες

Με 4 μόλις αγώνες να απομένουν για να ολοκληρωθεί το φετινό Μουντιάλ, αξίζει μια ανασκόπηση σε όσα δεν φαίνονται με το «γυμνό μάτι» 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά μέσα από τους αριθμούς - Τι είδαμε μετά από 100 αγώνες
AP.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 100-από τους 104 συνολικά- αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου έχουν σημειωθεί συνολικά 292 γκολ ή διαφορετικά 2,92 ανά παιχνίδι, όπως αναφέρει η FIFA.

Την κορυφαία επίθεση έχει η Αργεντινή με 17 γκολ, 8 από αυτά ο Λιονέλ Μέσι, που έχει και δύο ασίστ.

Η ομάδα με τις περισσότερες προσπάθειες είναι το Βέλγιο (112), πρώτος σε ασίστ είναι ο Μίκαελ Ολίσε (5/Γαλλία), ενώ τις περισσότερες πάσες έχει δώσει ο Ρόδρι (629/ Ισπανία).

Η Αργεντινή ήταν η ομάδα με τις περισσότερες πάσες (4162).

Ο Μοχάμεντ Χάνι (Αίγυπτος) είναι ο παίκτης που έχει σημειώσει τα περισσότερα αυτογκόλ (2).
Από δύο αυτογκόλ έχουν Κατάρ και Αίγυπτος.

Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της (5 ματς), περισσότερο από κάθε άλλη στο τουρνουά.

Τις περισσότερες αποκρούσεις έχει κάνει ο Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ (28).

Τα περισσότερα λεπτά στο τουρνουά έχει παίξει ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, Εμιλιανο Μαρτίνες (689).

Ο Ρέμο Φρόιλερ (Ελβετία), είναι ο παίκτης που έχει τρέξει τα περισσότερα χιλιόμετρα (73,75057).

Μπορεί Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι να έχουν σημειώσει από οκτώ γκολ, εάν έληγε όμως τώρα το τουρνουά, το «Χρυσό Παπούτσι» θα έπαιρνε ο αρχηγος της Γαλλίας έχονρας τρεις ασίτ έναντι δύο του Μέσι.

Συνολικά έχουν δοθεί 274 κίτρινες κάρτες (προστέθηκαν 15 κάρτες κατά τη διάρκεια των 4 προημιτελικών).
Οι αποβολές ανέβηκαν στις 15 συνολικά, μετά την πολυσυζητημένη κόκκινη κάρτα του Μπρέελ Εμπολό στο ματς της Ελβετία

Το Βέλγιο είναι επίσης η ομάδα που έχει καταγράψει τα πιο πολλά χιλιόμετρα (739,53658)

Για πρώτη φορά στην ιστορία τρεις παίκτες έχουν σημειώσει 7+ γκολ, αφού πίσω από τον Λιονέλ Μέσι είναι οι Κιλιαν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, από 7 γκολ ο καθένας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA, 6.527.410 θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες για τις πρώτες 100 αναμετρήσεις.
Το νούμερο αυτό ξεπερνά το άθροισμα των οπαδών που παρακολούθησαν ολόκληρα τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μαζί (Ρωσία 2018 και Κατάρ 2022 συνολικά: 6.436.020 οπαδοί).

Τα γήπεδα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό ποσοστό πληρότητας που αγγίζει το 99,7%, με μέσο όρο 65.204 φιλάθλους ανά παιχνίδι.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η συνολική προσέλευση φιλάθλων στην ιστορία όλων των Μουντιάλ από το 1930 μέχρι σήμερα ξεπέρασε επίσημα το φράγμα των 50 εκατομμυρίων.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκιγιέρμο Οτσόα έγιναν οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου που συμμετείχαν σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, με τους δυο πρώτους να έχουν σε αυτά επίσης αγωνιστικό χρόνο.

Ο Λιονέλ Μέσι, κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, κατέρριψε ⁠τέσσερα επίσημα ρεκόρ:
Περισσότερα γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή.
Περισσότερες συμμετοχές (αγώνες) σε Παγκόσμια Κύπελλα.
Περισσότερες νίκες σε αγώνες Μουντιάλ.
Περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΕΛΛΑΔΑ

Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

16:30LIFESTYLE

ΕΡΤ1: Ποιες ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν «κλειδώσει»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στο Καλό Λιμάνι - Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ως έφηβη είχα σχέση με έναν 37χρονο» - Η αληθινή εξομολόγηση μιας σκοτεινής ιστορίας χειραγώγησης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη απέναντι στον χρόνο»: Πώς έσωσαν οι γιατροί τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

16:23ΥΓΕΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψυχραιμία στην Αθήνα για τα F-35: Σύνθετη διαδικασία για να τα αποκτήσει η Τουρκία αλλά ζητούνται δικλείδες ασφαλείας

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική διεξάγει τις έρευνες για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ

16:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά μέσα από τους αριθμούς - Τι είδαμε μετά από 100 αγώνες

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σε κόκκινα ροδοπέταλα και ανθοδέσμες, το φέρετρο Χαμενεΐ - Εικόνες από το εσωτερικό του μαυσωλείου

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από εμβοές: Τι βοηθά με το συνεχές βουητό στα αυτιά;

15:53ΥΓΕΙΑ

Διανυκτερεύοντα φαρμακεία: Ποια προϊόντα υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό και ποια όχι

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέτραλωνα: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δήμαρχος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, κακώς άφηναν τον 20χρονο να οδηγεί...»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι αυτό

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δήμαρχος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, κακώς άφηναν τον 20χρονο να οδηγεί...»

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είκοσι κρούσματα σαλμονέλας το Σαββατοκύριακο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αθερίδης αποθέωσε Χρυσοχοΐδη κι ΕΛΑΣ για Marfin: «Όταν άκουσα ελληνικό FBI, είπα τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο σπίτι του 16χρονος

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Ανακούφιση από εμβοές: Τι βοηθά με το συνεχές βουητό στα αυτιά;

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα

15:28ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας τίμησε τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο: Παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των Ελλήνων ιπτάμενων

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένοπλοι υποδύθηκαν αστυνομικούς και σκότωσαν τον αδελφό διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι αυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ