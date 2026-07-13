Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη

Η τζαμαρία και η πρόσοψη του καταστήματος καταστράφηκαν ολοσχερώς 

Χάρης Γκίκας

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη

Το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος ενδυμάτων

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων στα Βριλήσσια λόγω λάθους ελιγμού της οδηγού.
  • Η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί προς τα εμπρός.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/07) στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων επί της Λεωφόρου Πεντέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια πελάτισσα του καταστήματος, η οποία, κατά την προσπάθειά της να πραγματοποιήσει ελιγμό, φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα.

τζαμαρία Βύρωνα

Η τζαμαρία του καταστήματος καταστράφηκε όταν το όχημα προσέκρουσε με ορμή στην είσοδο

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να κινηθεί προς τα εμπρός και να καταλήξει μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Τζαμαρία Βύρωνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εισβάλει στο κατάστημα.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς και εργαζόμενους να σπεύδουν να δουν τι είχε συμβεί.

Αυτοκίνητο Βύρωνας

Το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος ενδυμάτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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