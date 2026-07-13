Τραγωδία στη Λαμία: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο σπίτι του 16χρονος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη Λαμία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε εντός του σπιτιού του ένας 16χρονος.

Τον άτυχο νεαρό εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστες με απινιδωτή που συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, προτού ο νεαρός μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Στο νοσοκομείο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατος του νεαρού.

Διαβάστε επίσης