Τραγωδία στη Λαμία: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στο σπίτι του 16χρονος
Το παιδί προσπάθησε να επαναφέρει συγγενής του, οι διασώστες του ΕΚΑΒ και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο, ωστόσο ο 16χρονος κατέληξε
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη Λαμία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε εντός του σπιτιού του ένας 16χρονος.
Τον άτυχο νεαρό εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ και διασώστες με απινιδωτή που συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, προτού ο νεαρός μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.
Στο νοσοκομείο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατος του νεαρού.
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