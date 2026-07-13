Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με βαν στα Χανιά

Snapshot Το δυστύχημα συνέβη στη διασταύρωση προς Φρε υπό άγνωστες συνθήκες που διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική και ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας θανάσιμα τραύματα στον αναβάτη.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε ήδη καταλήξει.

Το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ πραγματοποιεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στα Χανιά, με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη στο ύψος της διασταύρωσης προς Φρε, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, επαγγελματικό βαν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσικλέτας να υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

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