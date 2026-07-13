Χαλκίδα: Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές - Αναμένεται νεκροψία για τα αίτια θανάτου του

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου

Ελένη Ευστρατίου

Χαλκίδα: Νεκρός 61χρονος κρατούμενος στις φυλακές - Αναμένεται νεκροψία για τα αίτια θανάτου του
eviareporter.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 61χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου στις Φυλακές Χαλκίδας.
  • Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Τα αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
  • Ο κρατούμενος εξέτιε ποινή για οικονομικά εγκλήματα.
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Νεκρός εντοπίστηκε ένας 61χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Χαλκίδας, την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το eviareporter, ο 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε την σορό του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας εξέτιε ποινή κράτησης για οικονομικά εγκλήματα.

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