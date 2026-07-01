Η συγκινητική επιστολή ανήλικου κρατούμενου προς τη Δικαιοσύνη: «Να κοιτάς λίγο πιο βαθιά»

Snapshot Στην τελετή λήξης του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνας συμμετείχε αντιπροσωπεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Μια θεατρική παράσταση βασίστηκε σε επιστολές μαθητών που εξέφραζαν το βίωμα του περιορισμού της ελευθερίας.

Μια επιστολή ανήλικου κρατούμενου προς τη Δικαιοσύνη ζητά να κρίνεται ο άνθρωπος ολόκληρος, όχι μόνο για την πράξη του.

Στην τελετή έγιναν επίσης παρουσιάσεις ζωγραφικής και απονομές βραβείων σε μαθητές με βάση τη συμμετοχή και τη συμπεριφορά τους.

Η πρόσκληση προς την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προήλθε από τους ίδιους τους μαθητές του καταστήματος. Snapshot powered by AI

Στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνας, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τις προηγούμενες ημέρες.



Το πρώτο μέρος της τελετής αποτελούνταν από μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση βασισμένη σε επιστολές μαθητών του σχολείου που είχαν σαν θέμα το βίωμα του περιορισμού της ελευθερίας. Ένα από αυτά τα γράμματα που απευθύνεται στην ίδια τη Δικαιοσύνη, φτάνει σήμερα στη δημοσιότητα, δημιουργώντας συγκίνηση, αλλά και προβληματισμό.



«Δικαιοσύνη, σε γνώρισα αλλιώς απ' ό,τι σε φανταζόμουν. Όχι σαν ιδέα γραμμένη σε βιβλίο, αλλά σαν κάτι που αποφασίζει για ζωές. Δεν σου μιλάω με θυμό. Ο θυμός κουράζεται γρήγορα εδώ μέσα. Σου μιλάω με μια ερώτηση που δεν φεύγει: «χωράει άραγε ο άνθρωπος ολόκληρος μέσα σε μια πράξη;» Δεν σου ζητάω να ξεχάσεις. Μόνο να κοιτάς λίγο πιο βαθιά. Και αν κάποτε με ξανασυναντήσεις, δες με όχι μόνο γι' αυτό που έκανα, αλλά για αυτό που προσπαθώ, κάθε μέρα, σιωπηλά να γίνω».

Η συγκινητική επιστολή ανήλικου κρατούμενου



Κατά την τελετή, ακολούθησε παρουσίαση έκθεσης ζωγραφικής και απονομές βραβείων σε μαθητές με κριτήριο τη συμμετοχή τους στις δράσεις του σχολείου και τη συμπεριφορά τους.



Σημειώνεται ότι η πρόσκληση προς την ΕνΔΕ έγινε από τους ίδιους τους μαθητές, ενώ η τελετή αφορούσε τις βαθμίδες του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΣΑΕΚ.

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